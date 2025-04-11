Психолог ответил, почему мысль «все мужики изменяют» — неправильная

Нельзя говорить, что «все мужики изменяют», потому что женщины стараются умалчивать о своих любовных приключениях, сказала в эфире НСН Анна Баленко.

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Мужчины гордятся изменами, при этом женщины идут на сторону также часто, но предпочитают это не афишировать, заявила на пресс-конференции в НСН психолог Анна Баленко.

«Женщины и мужчины изменяют поровну, это 50 на 50. При этом мужчины бравируют фактом измены, а женщины стараются об этом умалчивать. До сих пор темы измен для мужчин – это а ля Казанова. Поэтому здесь не нужно говорить , что все мужики изменяют, а женщины – кто-то плохой, а кто-то хороший», — пояснила Баленко.

При этом, по ее мнению, измены не является первопричиной большинства разводов.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец ранее объяснила в пресс-центре НСН, почему считает спорной идею создания реестра состоящих в браке граждан.