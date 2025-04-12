Психиатр оценил идею ввести самозапрет на покупку алкоголя

Подобные инициативы «обесценивают» профилактическую работу с населением.

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Людям с зависимостью важно обращаться за помощью к докторам, самостоятельно с болезнью справляться нельзя, объяснил в эфире радиостанции «Говорит Москва» кандидат медицинских наук, психиатр, клинический психолог Марат Сараев.

«Для меня непонятен механизм работы данной инициативы. То есть мы утрируем настолько вообще все профилактические меры, связанные с населением? В стране давно идёт со стороны психиатров и наркологов работа в отношении того, чтобы люди не пили. Подобные инициативы обесценивают всю ту большую работу, которую мы проводим в ключе эффективности. Единственный способ остановить человека от алкоголизации — его обращение к психиатру-наркологу и назначение лечения, которое включает много разных элементов, в том числе и элементы, связанные с возможностью приобретать. Мы называем это "границы". Это понятная история, она работает уже не один десяток лет и называется "границы на приобретение алкоголя". То есть мы запрещаем человеку ходить в магазины, в алкомаркеты. Если он это соблюдает — никаких самозапретов в "Госуслугах" не нужно будет».

Ранее в Госдуме предложили ввести самозапрет на приобретение алкоголя. С такой инициативой выступил депутат Амир Хамитов. Он считает, что эта мера будет эффективной, как и подобный запрет на получение кредитов.

Кроме того, Хамитов рекомендовал россиянам использовать сэкономленные на спиртном деньги на посещение фитнес-залов или спортивной площадки. Парламентарий беседовал с Life.ru.