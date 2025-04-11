Что на самом деле означает тренд на принятие себя

Любить и безоговорочно принимать себя настоящего — один из главных трендов десятилетия. Наконец-то зацикленность на нездоровом подходе к изменению внешности превратилась в моветон.

© unsplash

К чему приводит погоня за идеалом

Работа над собой и стремление стать лучше — прекрасно. Зачастую именно амбиции являются спусковым крючком на пути к новым победам и достижениям. Но при этом всем крайне важно адекватно относиться к собственному телу, ментальному состоянию и, в целом, к жизни. Ведь в погоне за идеалом можно не только сбиться с нужного курса, но и утонуть в болоте из вечного недовольства собой, сравнения с другими и, в конечном счете, разочарования. Важно помнить: если внутренняя опора обрушится, не поможет ни безукоризненная фигура, ни идеальная кожа, ни успех. От обломков разочарования не убежать даже на самых длинных ногах.

Что такое здоровое отношение к себе

Вдохновившись западной практикой, в последнее десятилетие здоровое отношение к себе начало культивироваться и в России. Если в 90-х все наши соотечественники были без ума от нахлынувшего потока журналов с моделями на обложках и старались походить на них, то сейчас многие люди ограждаются от контента, в котором транслируется только идеальная картинка. А бренды все чаще сотрудничают с обычными девушками, у которых есть растяжки, plus size фигура и совсем неголливудская улыбка. Такую тенденцию нетрудно понять: насмотревшись в интернете на идеальную и отнюдь не всегда реальную жизнь, возвращаться в окружающую действительность может быть неприятно или даже болезненно.

Во многом сыграли роль заметно участившиеся случаи расстройств пищевого поведения и смертельные пластические операции: сотни тысяч людей непоправимо вредили своему здоровью в погоне за выдуманным каноном. Осознав, что мы свернули не туда, на линию обороны вышла культура принятия и заботы о себе. Многие восприняли такие ценности как пропаганду вседозволенности в питании и контроле здоровья. Но на самом деле это призыв стать счастливее: не ругать себя за пропущенную тренировку, чипсы на ночь или день, проведенный в постели. Ведь для человека научиться уважать его особенности и скрытые слабости — значит сделать шаг навстречу к гармоничным отношениям с самим собой.

«Когда вы принимаете то, что есть, каждое мгновение становится лучшим мгновением вашей жизни. Это и есть просветление», — Экхарт Толле.

В моде

Мода, конечно же, не оставила незамеченной эту тенденцию. Новым коллекциям не чуждо самовыражение и эксцентричность, чтобы каждый смог найти наряд, отражающий его самоощущение и настрой.

Миучча Прада в весенней коллекции призывает не откладывать купальник до следующей поездки на море. Лучше использовать по полной этот функциональный элемент одежды с множеством вариантов стилизации для повседневной жизни. Отличный повод поэкспериментировать, надев купальник вместо топа, в качестве мини-шорт или замиксовать его с деловым жакетом.

Эта коллекция Джейкобса впечатляет незаурядными силуэтами, созданными при помощи поролоновых накладок и гипертрофированной обуви. Причудливые формы нарядов делают моделей похожими на кукол из игрушечного дома.

Дуэт дизайнеров из Канады как всегда заряжает дерзкой энергией 00-х. Игривые лозунги и провокационные наряды идеально подойдут для самых смелых. Спорт, диско или ковбойская эстетика, какой сегодня хочешь быть ты?

В музыке

Правильная музыка добавит уверенности в себе даже в самые плохие дни. Собрали лучшие треки, которые заставят почувствовать себя богиней.

Песни Кристины Агилеры помогут вам не хуже опытного психолога. «Ты красива независимо от того, что о тебе говорят» — простая истина, которую должна знать каждая. Слушайте этот трек два раза в день как аффирмацию и ваше настроение всегда будет на высоте.

Исполнительница этого трека точно знает, как нужно относиться к себе. Жить по собственным правилам и делать все, что считаешь нужным — эти убеждения легли в основу песни и откликнулись в душе у армии фанатов.

В этой композиции Леди Гага поет о том, как важно любить себя несмотря ни на что:

Я по-своему красива, потому что Бог не делает ошибок.

Я на правильном пути — я родилась такой.

Не прячься в сожалении, просто люби себя, и всё будет в порядке.

В кино

Эти героини фильмов не понаслышке знают о том, как важно принимать себя. Собранные картины, словно разговор с лучшей подругой, заряжают позитивом и уверенностью в себе.

Мир девушки перевернулся, когда она вдруг увидела красотку в зеркале. Фильм напоминает, что отношение к телу — важная часть самопринятия. В легендарной комедии показывают: если полюбишь себя, остальной мир сделает то же самое.

Анжела заново собирает себя по частичкам после развода с мужем. Однако это происшествие не только не сломило героиню, но и дало повод посмотреть на себя под другим углом. Жизнеутверждающий ромком о том, что никогда не поздно изменить все и начать строить свое счастье заново.

В подростковом возрасте сложно чувствовать себя уверенно, когда ты не похож на остальных. Джоди — самая высокая девушка в школе, из-за этого ей приходится часто слышать насмешки в свой адрес. Но после всех испытаний девушка наконец-то смогла обрести уверенность в себе и изменить жизнь в лучшую сторону.