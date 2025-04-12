В чем причина популярности амулетов у людей с зависимостями

Они склонны к магическому мышлению, восприимчивы к мистике.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Зависимые люди склонны к магическому мышлению и мистификациям. Именно поэтому очень часто люди с зависимостью становятся жертвами и мошенников, инфоцыган. И они стараются лечиться какими-то странными, экзотическими способами. Очень часто склонны верить в то, что можно везде взять себе какой-нибудь амулетик, и этот амулетик будет их беречь».

Ранее психолог попросила не ругать людей с зависимостями. Тяга к веществам — не «дурная привычка», а серьёзное заболевание. Людям с аддикциями необходима пожизненная поддерживающая терапия.