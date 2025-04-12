Названы признаки «скользкой дорожки» к измене

Жизнь многих пар бывает отравлена подозрениями в неверности партнеров. Ученые выявили 6 "красных флажков", на которые следует обратить внимание, и предупредили, что небольшая неосторожность может стать "скользкой дорожкой" к полномасштабному роману. Когда дело доходит до измены, вы можете сначала подумать, что ваш партнер занимается сексом или даже просто целуется с кем-то другим. Но как насчет того, чтобы задержаться у кулера с водой, чтобы поговорить с коллегой? По мнению психологов, это может быть признаком того, что партнер "микро-изменяет" своей «второй половинке».

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Термин "микроизмена", популяризированный австралийским психологом Мелани Шиллинг, относится к "поведению, которое заставляет человека сомневаться в эмоциональной или физической приверженности партнера отношениям". Само по себе такое поведение звучит довольно невинно, отмечает Daily Mail. Но вот по словам Эбби Медкалф, психолога и писателя из Беркли (штат Калифорния, США), со временем оно может стать "скользкой дорожкой", ведущей к полномасштабному роману на стороне.

"Это измена, если вашему партнеру это не нравится, или он не знает об этом, или ему бы это не понравилось, если бы он знал об этом", - утверждает эксперт.

Вот шесть тревожных сигналов, на которые следует обратить внимание.

Согласно данным Marriage.com, от 10 до 25% супружеских пар изменяют друг другу. Из них примерно 20% никогда не расскажут о своей измене партнеру.

Хотя некоторые романы происходят спонтанно, большинство из них начинаются с небольших неосторожностей, известных как микроизмена, отмечает Daily Mail.

По словам Эбби Медкалф, в наши дни, в условиях распространения технологий, микроизмена обычно происходит в Интернете. Как правило, это связано с тем, что ваш партнер отправляет смс-сообщения или отправляет сообщения по электронной почте кому-либо в социальных сетях.

Однако другие ключевые признаки могут включать в себя то, что партнеру понравилась фотография коллеги в социальных сетях.

В то же время в автономном режиме психолог выделяет три, казалось бы, невинных типа поведения, которые могут указывать на то, что ваш партнер вам изменяет. Конечно, не все воспримут это как тревожные сигналы, констатирует Daily Mail.

"В отношениях нет правильного и неправильного, - настаивает Медкалф. - Все зависит от предпочтений”.

По словам Уильяма Шредера, владельца консультационных центров Just Mind, если вы заметили у своего партнера одно из этих проявлений, лучше не делать поспешных выводов. Вместо этого он советует как бы невзначай упомянуть, что вы заметили такое поведение и беспокоитесь о том, что оно означает.

"Проявление такого рода любопытства - гораздо лучший вариант разговора", - сказал он.

Эксперт добавил, что обнаружение микроизмены у вашего партнера необязательно означает конец ваших отношений. "Это может быть кризис, который нужно пережить, - сказал он. – Иногда, когда всплывают такие маленькие примеры микроизмены, бывает очень полезно понять:

"Хорошо, почему это происходит именно со мной?"

Понятие микроизмены не ново, несмотря на недавнюю тенденцию в соцсетях, подчеркивает Daily Mail.

Британский эксперт по взаимоотношениям Аннабель Найт из Lovehoney объяснила:

"Эта популярная формула в социальных сетях обычно описывает поведение, которое не классифицируется как явный обман или физические действия. Скорее всего, это эмоциональная реакция. Это может быть симпатия к чьим-то фотографиям в социальных сетях, поддержание контакта с бывшим, слежка за кем-то, кого вы находите привлекательным, но кто не является вашим партнером, или тесная дружба с противоположным полом. Это также может быть поведение, которое помогает кому-то скрывать свои отношения, оставляя их открытыми для кого-то другого, например, не публиковать информацию о партнере в социальных сетях или преуменьшать важность отношений в разговоре”.

Исследователи из Университета Нью-Брансуика опросили 362 взрослых людей, как они справлялись с искушениями изменять во время отношений, рассказывает Daily Mail.

Семьдесят пять процентов респондентов в возрасте от 19 до 63 лет, участвовавших в исследовании, выбрали "укрепление отношений" в качестве своей основной тактики. Эта уловка включала в себя такие вещи, как приглашение партнера на свидание, дополнительные усилия, связанные с его внешним видом, или больше секса с ним.

Вторым по популярности было "превентивное избегание", которое предполагало сохранение дистанции от соблазна. Люди не только физически избегали искушения, но и избегали сближения в разговоре с этим человеком.

Третьей и последней тактикой, которую использовали участники, было "уклонение от искушения", которое включало в себя чувство вины и представление о соблазняющем человеке в негативном свете. Участники сообщили, что меньше флиртовали, когда применяли последнюю стратегию - "уклонение от искушения". Но ни одна из стратегий не повлияла на уровень романтической неверности, сексуальной неверности и на то, сохранились ли отношения, констатирует Daily Mail.

Психолог доктор Алекс Фрайдера указывает, что результаты показывают, что мало что можно сделать, когда возникает чувство соблазна.