Названы десять признаков неизбежности развода

Десять основных признаков, указывающих на то, что развод неизбежен, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Ольга Романив. По ее словам, в первую очередь это проявление любой формы насилия.

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«Физическая, сексуальная, словесная или эмоциональная формы насилия являются веским основанием для развода. Оставаться в таких отношениях опасно для вашего здоровья и благополучия. Даже если насилие произошло однажды, высока вероятность, что эпизоды повторятся. В таких случаях защита себя и выход из токсичного брака — это не слабость, а проявление внутренней силы», —

Также на это указывает измена со стороны одного из партнеров. Психолог отмечает, что уход в этом случае чаще всего становится единственным путем к внутреннему покою и возможности построить новую жизнь.

Отсутствие доверия также говорит о скором завершении отношений, так как доверие является фундаментом крепких отношений. Того же касается и потеря взаимного уважения, так как без него брак перестает быть безопасным пространством для обоих партнеров. Аналогично и с эмоциональным равнодушием, которое разрушает связь между возлюбленными.

Кроме того, о скором разводе может сигнализировать отсутствие близости, в том числе и интимной, а также фантазии одного из партнеров о другой жизни.

«Если вы все чаще ловите себя на мыслях о другой жизни — с кем-то другим или просто без нынешнего партнера — это может говорить о глубоком разочаровании в браке. Такие фантазии становятся эмоциональным бегством от реальности, способом компенсировать нехватку радости и близости в отношениях. Важно разобраться, что именно вызывает эти мысли: возможно, проблема решаема, но, если мечты о новой жизни кажутся вам более притягательными, чем работа над текущими отношениями, это тревожный знак», — продолжила она.

В заключение психолог назвала еще три пункта: отсутствие понятия «мы» и преобладание в жизни понятия «я», отсутствие общего взгляда на важные вопросы и неэффективность общения, когда любые контакты между людьми становятся сухими.

Ранее сообщалось, что старший сын Романа Абрамовича, 31-летний Аркадий, развелся с женой в Москве.