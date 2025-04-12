Психолог рассказала, как правильно отдыхать

О том, как правильно отдыхать, чтобы сохранить здоровье, рассказала медицинский психолог городской поликлиники №5 Людмила Гладунцова.

Так, в первую очередь психолог порекомендовала признать проблему, которая долгое время вас не отпускает. Сделайте вдох на 4 счета, выдох – на 6 и повторите такую дыхательную практику 5–7 минут. После этого выпишите все тревожные мысли на бумагу.

Перезагрузка всегда начинается с паузы. Поставьте на стоп все дела, неразрешенные вопросы и заботы, разрешите себе не торопиться. Приготовьте на завтрак любимое блюдо и съешьте его медленно, без телевизора и соцсетей. Выделите 15–30 минут на прогулку в одиночестве без наушников, слушая пение птиц и звуки окружающего мира.

В течение дня мы переживаем огромное количество негативных моментов, сдерживаем накопившиеся чувства и напряжение, что очень сильно нас истощает. И настоящим отдыхом в этом случае станут прогулки, тишина и творчество. Правильно питайтесь, высыпайтесь, практикуйте ритуалы расслабления и ограничьте поток ненужной для вас информации.