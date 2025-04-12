Психолог объяснил, почему россияне реже дают в долг родственникам

Россияне стали реже давать в долг родственникам. Зато куда охотнее отдают деньги коллегам или друзьям. Почему же одалживать накопления близким стало так непопулярно? И кому чаще всего россияне готовы давать денег в долг?

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Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, у кого чаще всего россияне занимают деньги. Каждый четвёртый, то есть примерно 26% респондентов предпочитают обращаться в кредитную организацию – сотрудничество с банком им привычнее. По сравнению с прошлым годом банк в качестве приоритетного кредитора стали называть чаще на 6%.

Каждый десятый обращается за деньгами к родственникам. Ещё 4% просят взаймы у друзей, 1% – у коллег. Больше половины – 55% и вовсе стараются не брать денег в долг.

Россияне и сами не очень-то готовы давать в долг. О том, что никогда и никому не дают взаймы, рассказали 46% опрошенных. 19% готовы занять деньги родственникам, ещё 18% не против одолжить накопления друзьям. 8% дают в долг коллегам.

Родственникам россияне готовы одалживать достаточно большие суммы – в среднем 19 000 рублей. С друзьями дела обстоят иначе, им готовы дать в долг около 14 500 рублей. Коллегам могут одолжить не больше 8000.

Кому чаще всего дают в долг:

46% – никому;

19% – родственникам;

18% – друзьям;

8% – коллегам.

По сравнению с прошлым годом стало меньше тех, кто в первую очередь выручает родственников и друзей, и больше тех, кто помогает «перехватить до зарплаты» сослуживцам.

«Давать деньги в долг родственникам сложно с той точки зрения, что у них неловко просить юридического подтверждения, расписки, например, – объясняет психолог Мария Девятова. – Да и напоминать им о долге потом сложнее. Особенно если их финансовая ситуация не улучшится. Предполагается, что вы, как близкий человек, должны войти в положение. С друзьями в этом плане проще – им важно сохранить репутацию в вашей общей среде, в противном случае на будущее им просто не у кого будет занимать. То же самое касается и коллег – прослыть человеком, не отдающим долги, в профессиональной сфере совсем уж неудобно».

Стоит отметить, что в прошлом году суммы, которые россияне готовы давать в долг, были на 3 – 5% меньше, так что инфляция коснулась не только цен, но и кредитов.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, что 34% нижегородцев откладывают деньги на «черный день».