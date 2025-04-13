Росстат сообщил, сколько россиян регулярно испытывают стресс из-за работы

Нервное напряжение и стрессы на работе в 2024 году постоянно испытывали 11,4% работающих россиян, тогда как в 2011 году показатель составлял 24,8%. Об этом свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата, которые проанализировал ТАСС.

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Так, в 2024 году среди работающих россиян старше 15 лет 11,4% отметили, что постоянно испытывают на своей основной работе нервное напряжение и стрессы (в 2022 году показатель составлял 17,2%, в 2011 году - 24,8%). Еще 8,6% указали, что постоянно подвергаются воздействию вредных производственных факторов. При этом 64,2% ответили, что иногда испытывают стресс на работе, а 24,2% - что не испытывают на своей основной работе нервное напряжение.

Среди работающих россиян оценили свою основную работу как очень тяжелую - 1,8%, тяжелую - 16,8%, средней тяжести - 54,5%, и как легкую - 26,6%. Согласно анализу данных Росстата, мужчины чаще женщин оценивают свою работу как очень тяжелую (2,9% против 0,6%) и тяжелую (24,5% против 8,4%), а женщины в свою очередь чаще оценивают свой труд как легкий (36,4% у женщин против 17,7% у мужчин).