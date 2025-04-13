Эксперт описала среднестатистического алкоголика в России

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что среднестатистический алкоголик в России – это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в большом селе и не имеющий работы.

Как сообщает РИА «Новости», Лебединская провела анализ данных Росстата, собранных в 2024 году среди 60 тыс. домохозяйств, и составила портрет среднестатистического алкоголика в России. По ее словам, это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе и занимающийся неквалифицированным трудом или вовсе не имеющий работы.

Лебединская отметила, что к злоупотребляющим алкоголем относятся те, кто употребляет его практически каждый день. Данные Росстата показывают, что 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев, с 0,6% из них – ежедневно. Чаще всего такие люди проживают в сельских населенных пунктах с численностью 1-5 тыс. человек.

Мужчины значительно чаще злоупотребляют алкоголем по сравнению с женщинами: 1% мужчин употребляют алкоголь ежедневно, в то время как среди женщин этот показатель составляет 0,1%. Злоупотребляющие алкоголем мужчины, как правило, не имеют работы или занимаются опасным и тяжелым неквалифицированным трудом.

Лебединская также описала, как меняется предпочтение в алкоголе в зависимости от занятости. Безработные предпочитают водку и коньяк, в то время как работающие неквалифицированные рабочие чаще снимают стресс пивом. Женщины, употребляющие алкоголь ежедневно, чаще всего проживают в селах с населением до 200 человек и находятся в возрасте 18-19 лет.

Кроме того, Лебединская и завкафедры международных экономических отношений РАНХиГС Татьяна Подольская отметили снижение потребления алкоголя среди молодого поколения. Портрет трезвенника – это молодой человек 25-29 лет, занимающийся легким трудом и проживающий в среднем городе, с долей абстинентов среди зумеров, равной 54%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России изменили правила проверки на алкоголь. Губернатор Вологодской области допустил изменение ограничений на продажу алкоголя в регионе. На фоне этого стало известно, что в России наблюдается нехватка ягод для производства настоек.