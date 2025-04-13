Исследование выявило самые ненавистные офисные словечки

Согласно исследованию, на которое ссылается ТАСС, россиян на работе больше всего раздражают слова «человечек» и «задачка». На втором месте по уровню раздражения оказалось слово «засинкаться» (в значении «связаться» или «согласовать»), а замыкает тройку слово «вкусный», когда оно используется не по отношению к еде, например, «вкусный бриф».

Также в список раздражающих попали офисные англицизмы, такие как «мэтч»/«смэтчиться» (встретиться) и «апрувить»/«заапрувить» (одобрить). Среди устойчивых фраз антирейтинг возглавляет «я вас услышал», за которой следуют «ретроградный Меркурий» и «надо было вчера».