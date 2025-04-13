Любовь Успенская рассказала о своем любимом способе отдохнуть

Певица Любовь Успенская стала лауреатом премии «Шансон года — 2025», которая прошла накануне в московской Live Арене. На красной дорожке артистка не только похвасталась своей очередной наградой, но и поговорила с прессой о личном. Отвечая на вопрос журналиста о том, как она проводит свободное время, Успенская призналась, что лучший отдых для неё — это прогулка в лесу, где она может порепетировать без лишних ушей.

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«Я люблю в лес ходить, петь громко, там меня никто не слышит. Прямо орать. И, в общем, испускать из себя всё то, что во мне засело глубоко, и мне нужно это выдать», — призналась артистка в разговоре с KP.RU.

Затронула певица и тему успехов своей дочери Татьяны — сейчас девушка активно занимается танцами на шесте, что, по словам матери, у неё отлично получается.

«Она такая способная, куда ни станет, у неё всё получается. Я думаю, что она скоро споёт и будет петь. И одновременно будет танцевать на шесте», — рассказала Успенская.

Королева шансона также призналась, что дочь уговаривает и её попробовать себя в танцах на шесте. Правда, сама Любовь пока к такому шагу не готова.

«Я ещё не такая сумасшедшая», — сказала как отрезала Успенская.

А жаль, зрители, от такого шоу точно бы не отказались!