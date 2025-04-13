Психолог объяснил, как женщины пользуются чувством вины у мужчин

Порой посмотришь на некоторых женщин и только что не прослезишься от жалости. Ну сколько же ей, бедняжке, терпеть приходится, сколько страдать! При том, что дела-то у неё вроде обстоят неплохо и муж порадовать старается. Но выражение довольства на их лицах увидишь нечасто. На самом деле, предупреждают специалисты, такие женщины просто выбрали в качестве оружия чувство вины. С помощью которого и управляют своими избранниками. Как их распознать? И к чему ведёт подобный способ управления?

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Попытка вызвать у мужчины чувство вины – самая серьёзная и грубая форма манипуляции: стремясь загладить вину, человек готов на любые жертвы. И именно это оружие, как уверяют специалисты, чаще всего пускает в дело слабый пол. Заветное чувство вины вызывается разными способами.

Всё не так

Наиболее откровенный и примитивный – обвинения и упрёки, которые постоянно высказываются благоверному. Ради возможности высказать их женщины нередко сами провоцируют конфликты, главная цель которых – как раз взрастить в муже чувство вины, а вовсе не попытка что-либо выяснить.

Такие женщины с упоением подмечают любую оплошность супруга, чтобы потом постоянно её припоминать. И, конечно, начисто игнорируют любые успехи и достижения мужа.

Их вообще устраивает ситуация, когда муж делает что-то не так, поскольку это даёт возможность испытать чувство превосходства, а у мужа вызвать непреходящее чувство вины.

Но столь откровенный способ в силах выдерживать не многие мужчины. Разве только сыновья властных мам, с детства привыкшие к граду нотаций и обвинений.

Я обиделась

Демонстрация обиды также в чистом виде является попыткой манипулирования мужем. Но более тонкой.

Причиной обиды может стать что угодно – недостаточно ласковый тон мужа, поздний приход с работы, потраченные на себя деньги и т.д.

В отличие от жён, вызывающих чувство вины первым способом, манипулирующие с помощью обиды не спешат закатывать скандалы. Чувство вины внушается мужу более тонкими методами – застывшее страдание в глазах, из которых, кажется, вот-вот брызнут слёзы, горестное выражение лица, драматическое молчание. Весь облик женщины свидетельствует: у неё душа разрывается от страданий.

Ну какой мужчина не почувствует себя при таких обстоятельствах скотиной и не захочет исправить всё, что натворил?

Некоторые женщины как один из способов демонстрации обиды используют отказ от секса. Понятное дело, что если для мужчины эта сторона жизни является очень значимой, а на стороне у него никого нет, он постарается горы свернуть, чтобы заслужить прощение.

Вечная жертва

Многие женщины взваливают на себя весь воз семейных обязанностей, с готовностью кладут всю свою жизнь под ноги мужчине.

Некоторые представительницы слабого пола низводят себя до состояния прикроватного коврика. Они прощают всё – от измен до рукоприкладства. Многие жёны по много лет терпят существование любовниц, упиваясь ролью жертвы.

Главная задача всё та же – вызвать у спутника чувство вины. И за счёт этого удержать его рядом с собой.

На подсознательном уровне витает: «Я для тебя столько сделала, значит, ты мне теперь должен».

Советы виноватым:

Учитесь критически думать, принимать во внимание не слова человека, а его поступки. Откажитесь от привычки объясняться и оправдываться, если считаете себя правым. Это даёт манипулятору крючок, за который можно зацепиться и начать вас раскручивать. Оправдываются только виноватые. Этим вы льёте воду на мельницу того, кто хочет внушить вам чувство вины. Вы можете, конечно, объяснить, почему приняли именно такое решение, поступили так или иначе. Но только если вы просто хотите помочь человеку понять причины вашего поведения, а не добиться от него оправдания. Научитесь твёрдо говорить «нет», если вы чувствуете, что вас заставляют действовать против ваших интересов.

Печальный итог

«Чем совестливее и ответственнее мужчина, тем легче женщине достичь желаемого, – считает психолог Игорь Нефёдов, – проще вызвать у него чувство вины. Мужчины с сильно развитым внутренним чувством совестливости на каждое обвинение включают своё собственное чувство вины. Получается замкнутый круг: чем больше развито чувство вины, тем больше ответственность за всё, что происходит вокруг».

Но если мужчина ведётся на все эти манипуляции, это ещё не значит, что он их не замечает. Многие мужчины, прекрасно осознавая, что жена ими манипулирует, предпочитают закрывать на это глаза.

«Если мужчина молчит – это не значит, что его всё устраивает, – предупреждает психолог. – Недовольство сложившимся положением дел и дискомфорт постепенно будут накапливаться, пока в один прекрасный момент не выплеснутся наружу».

Какими бы тонкими ни были манипуляции, мужчины всё равно считывают их на подсознательном уровне.

Если жена постоянно пилит мужа, засыпая его упрёками, он либо уйдёт в себя – какой смысл стараться, если всё равно виноватым останешься, – либо вообще в один прекрасный день хлопнет дверью. И женщина обнаружит, что и упрекать-то больше некого.

Постоянные обиды жены тоже рано или поздно нанесут сокрушительный удар по отношениям: ведь обида считается одним из самых разрушительных чувств.

Мужчина начинает подсознательно дистанцироваться от своей второй половины. В результате отчуждение в отношениях нарастает. И даже если до развода не дойдёт, теплоты и близости в отношениях не останется.

Женщины, вечно взваливающие всё на себя, на первый взгляд, находятся в наименьшей группе риска. Ведь они всё сами делают и не требуют от мужа почти ничего. Ну, кроме него самого.

Однако нормальный мужчина рядом с такой «матерью Терезой» рано или поздно начинает испытывать дискомфорт. На этой почве у него может развиться глубокий невроз. А некоторые и вовсе уходят в запои.

У ряда мужчин постепенно нарастает агрессия и раздражение против жены, заставляющей их вечно чувствовать себя виноватыми. Такой мужчина может превратиться в домашнего тирана. Заметьте: большинство женщин, готовых терпеть унижения и побои от мужа, упиваются своей ролью жертвы.

Более сильные мужчины от таких женщин просто уходят. Хотя сделать это порой оказывается нелегко.

Одним словом, какими бы действенными, на первый взгляд, ни выглядели попытки заставить мужа чувствовать себя виноватым, в итоге они всё равно обернутся против вас. Поэтому если вы на самом деле хотите сохранить семью и стремитесь к доверительным отношениям, с попытками вызвать чувство вины лучше расстаться.

Это не значит, что нельзя высказывать мужу своё недовольство чем-либо. Наоборот, нужно как можно больше общаться со своим спутником жизни, объяснять, что вас задело, рассстроило, разозлило. Но только, как мы уже не раз писали – не переходя на личности и не предъявляя претензий.

«В основе любой претензии лежит недовольство поведением партнёра, стремление навязать ему свои представления о жизни, отношениях, чувствах, заставить его делать и даже жить по-вашему, – объясняет Игорь Нефёдов. – В основе любой претензии лежит принцип «ты мне должен».

Если вы в самом деле хотите донести до мужа, что вас что-то не устраивает, просто скажите ему об этом. Объясните, почему это для вас так важно. Кстати, если вы чувствуете, что никак не можете найти подходящий аргумент, то, скорее всего, эта проблема не столь уж серьёзна, и вы просто пытаетесь использовать её, чтобы вызвать у мужа чувство вины.

Во время разговора ни в коем случае не прибегайте к оскорблениями и прямым обвинениям, вроде: «тебе никогда ни до чего нет дела», «тебе на меня наплевать», «от тебя не дождёшься помощи», «я тебе всю жизнь посвятила» и т.д. Не устраивайте игру в молчанку – детский приём, лишь подчёркивающий ваше стремление манипулировать партнёром, а не решать проблему.

И уж, конечно, не стоит приносить себя в жертву, поскольку кроме вас это на самом деле никому не нужно.

Учитесь быть искренней со своим спутником жизни. Старайтесь понять, что происходит не только в вашей собственной душе, но и в душе мужа. И тогда он с готовностью свернёт ради вас горы и без унизительных манипуляций.

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