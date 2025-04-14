Психолог назвала способ жить по-настоящему

Супруга священника-блогера Николая Бабкина, психолог Алина Бабкина раскрыла, почему люди годами избегают внутренних вопросов о счастье, вере, смысле жизни. По ее мнению, именно это мешает им начать по-настоящему жить.

По словам Алины Бабкиной, мозг видит в непростых вопросах неопределенность и активирует зоны, связанные с тревогой.

«Когда человек задает себе трудный вопрос, он активирует зоны мозга, связанные с ошибкой предсказания и когнитивным конфликтом, — объяснила психолог. — Это вызывает ощущение тревоги. В такие моменты мозг может реагировать точно так же, как на физическую угрозу».

Также Бабкина отмечает, что реакции вроде отрицания или интеллектуализации, которые наша психика запускает в сложных ситуациях, — не враги, а способы выжить в болезненной реальности. Однако «если они остаются единственным способом взаимодействия с собой, человек застревает».

К самым сложным темам, о которых размышляет человек, в которых он может застрять относятся такие, как «смертность, свобода (и ответственность за нее), экзистенциальное одиночество, отсутствие готового смысла». По словам психолога, именно поэтому вопросы вроде «Что мне на самом деле важно?» вызывают отторжение.

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Алина Бабкина предупреждает: бегство от самоанализа приводит к внутреннему онемению.

«В долгосрочной перспективе это ведет к утрате смысла, тревожным расстройствам, психосоматике и выгоранию, — говорит она. — Человек может быть “в порядке”, но не чувствовать жизнь».

Психолог видит решение в том, чтобы создавать условия для честного диалога — в терапии, духовной практике или внутренней работе. И главное — научиться принимать неопределенность, понять и принять, что на поставленный даже перед самим собой вопрос иногда невозможно сразу ответить.

При этом смелость задавать себе трудные вопросы ведет к подлинности самой жизни.

«Когда человек перестает бояться слышать себя, он становится настоящим, — подчеркивает Алина Бабкина. — А с этим приходит равновесие и чувство, что идешь верным путем».

Психолог подчеркивает: путь к ясности требует терпения и поддержки, что особенно актуально сейчас, когда внешний успех часто маскирует внутренние кризисы.