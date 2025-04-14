Психолог рассказала о пользе любимого блюда из детства для психики

Любимые блюда из детства, например бабушкины пироги или мамин борщ, могут оказать положительное влияние на психику. Об этом kp.ru рассказала кандидат психологических наук, клинический психолог и доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» МГППУ Юлия Кочетова.

© Газета.Ru

«Действительно, если приготовить блюдо из детства, которое когда-то очень нравилось, то можно улучшить свое состояние и настроение. Это связано с работой ассоциативной памяти, которая позволяет запоминать связанные друг с другом различные события нашей жизни, благодаря ей мы легче извлекаем из памяти нужную информацию», — объяснила она.

По ее словам, ассоциации, которые вызывают ощущение радости и уюта, могут быть вызваны также местами, звуками, запахами. Кочетова добавила, что ностальгия может проявляться и в форме тоски по прошлому, однако она все равно связана с приятными эмоциями и положительно влияет на психологическое здоровье.

Результаты опроса сервиса «Пакет» от Х5, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru» до этого показали, что более трети (31%) опрошенных россиян оценили свое недельное питание в сумму от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Расходы 28% составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 16% — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, 13% — более 5 тыс. рублей, 12% — до 1 тыс. рублей.