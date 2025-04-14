Почему люди смотрят фильмы для взрослых

Понимание мотивов, стоящих за просмотром фильмов для взрослых, — сложная задача, поскольку они существенно зависят от человека к человеку. Эксперт раскрыл главные причины.

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Мотивы просмотра фильмов для взрослых индивидуальны и многогранны. Не существует «правильного» ответа на вопрос, почему люди их смотрят. Об этом в беседе ИА RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

«Надо понимать, что в нашем обществе все, что связано с интимом, осуждается. Поэтому многие люди скрывают то, что они смотрят фильмы такого плана из-за того, что боятся в первую очередь осуждения других людей. Во вторую очередь они стесняются, потому что в детстве многим внушали, что это стыдно. Стыдно говорить о сексе, и даже думать нем», - объясняет эксперт.

При этом собеседник издания подчеркнул, что некоторые пары смотрят фильмы эротического содержания вместе и это не является для них проблемой по одной простой причине.

«Когда у людей нет таких проблем, когда они могут говорить обо всем, в том числе на темы сексуального характера, им не страшно, что их осудят, что это стыдно. Поэтому более молодое поколение более свободно к этому относится», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.

Примечательно, что ученые давно пришли к выводу о том, что во время просмотра фильмов для взрослых можно легко расслабиться и снять стресс. Эндорфины, возникающие во время сексуального возбуждения, могут оказывать положительное влияние на настроение и общее самочувствие.