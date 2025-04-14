Психолог указала явные признаки измены

Психолог Ярикова: По семи признакам можно понять, что мужчина изменяет

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1. Странные перемены в расписании. Изменения в привычном расписании, такие как частые задержки на работе без объяснений, могут быть первым признаком измены. Психолог Елена Ярикова отмечает, что это может быть прикрытием для встреч с другой женщиной.

2. Эмоциональные изменения. Постоянная раздражительность или наоборот, чрезмерная забота — такие изменения могут указывать на внутренний конфликт, вызванный романа на стороне. Если мужчина стал придираться к пустякам или проявлять нежность без причины, это может быть компенсаторным поведением.

3. Повышенная секретность. Если партнёр начал скрывать свой телефон, устанавливать новый пароль или менять его место, это также является тревожным знаком. Мужчина может избегать вопросов о своих делах или агрессивно реагировать на расспросы.

4. Забота о внешности. Роман на стороне часто побуждает мужчину следить за своей внешностью. Если мужчина, который ранее не уделял внимания стилю, вдруг начал покупать новую одежду, менять стрижку или использовать новые косметические средства, это может быть связано с его стремлением произвести впечатление на другого человека.

5. Изменения в интимной жизни. Если в сексуальной жизни мужчины произошли изменения — например, уменьшилась активность или появились новые предпочтения, это также может быть признаком измены. Психологи считают, что такие перемены могут быть результатом новых опытов с другой женщиной.

6. Финансовые изменения. Новые расходы, которые не объясняются обычными причинами, например, снятие крупных сумм наличных или секретные «рабочие расходы», могут указывать на финансовые вложения в новую связь.

7. Отчуждённость и эмоциональная дистанция. Если мужчина стал избегать разговоров о будущем, не проявляет интереса к важным решениям и становится эмоционально холодным, это также может свидетельствовать о его отдалении из-за другой привязанности.

Психологи рекомендуют внимательнее следить за такими признаками, но важно помнить, что стресс или депрессия также могут вызвать схожие изменения в поведении. В таких случаях открытый разговор с партнёром может помочь прояснить ситуацию, резюмировала Ярикова в беседе с life.ru.

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