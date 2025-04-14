«Деньги важнее любви?» Учёные нашли связь между богатством и разводами

Новое масштабное исследование выявило прямую связь между финансовыми установками пар и качеством их брака. Ученые обнаружили, что супруги, чрезмерно зацикленные на деньгах, чаще испытывают трудности в общении и меньше удовлетворены своими отношениями. Однако если супруги разделяют схожие взгляды на финансы, они легче находят общий язык, что положительно сказывается на их семейной жизни.

Финансы традиционно считаются одной из самых распространенных причин разногласий в браке. Однако до сих пор было мало исследований о том, как именно личные убеждения о деньгах — так называемые «денежные сценарии» — влияют на отношения. Авторы работы решили изучить, связаны ли эти установки с удовлетворенностью браком и насколько важна финансовая коммуникация между партнерами.

«Мы знали, что денежные сценарии влияют на индивидуальное финансовое благополучие, но никто не проверял, как они отражаются на супружеских отношениях», — пояснила исследователь Эшли Лебарон-Блэк.

В анализе приняли участие 1153 супружеские пары, состоящие в браке в среднем около восьми лет. Участники заполнили анкеты, оценивающие их финансовые убеждения, качество общения на денежные темы и общую удовлетворенность браком. Ученые выделили четыре основных денежных сценария, в которых показано, как восприятие финансов как чего-то негативного или аморального, вера в то, что деньги приносят счастье, и постоянное стремление к большему, связь финансов с самооценкой и социальным положением и убеждение, что финансы должны оставаться личным делом.

Исследователи проанализировали, насколько схожи или различны взгляды супругов, а также как это влияет на их общение и удовлетворенность браком. Пары, твердо убежденные в том, что деньги — ключ к счастью, чаще конфликтовали на финансовые темы. В результате они были менее довольны браком.

«Люди, сосредоточенные на деньгах, никогда не бывают удовлетворены тем, что у них есть, — объяснила Лебарон-Блэк. — Эта материалистическая установка подрывает качество общения и снижает уровень счастья в отношениях».

Когда супруги разделяли общий подход к деньгам (даже если не соглашались в деталях), они легче находили общий язык. Однако сходство в конкретных сценариях (например, в отношении статуса или конфиденциальности) не играло значительной роли.

Пары, которые открыто обсуждали деньги, были счастливее в отношениях — независимо от дохода, образования или количества детей.

Исследователи предложили несколько советов для пар, обращая их внимание на то, что чрезмерная сосредоточенность на финансах может навредить браку, понимание установок партнера может помочь избежать конфликты, а даже при разных взглядах можно найти общую стратегию управления деньгами.

Поскольку данные собирались в один момент времени, нельзя точно утверждать, что именно денежные установки «вызывают» проблемы в браке. Для подтверждения причинно-следственных связей потребуются долгосрочные исследования. Кроме того, в выборку вошли только разнополые пары, прожившие вместе около восьми лет. Неясно, будут ли аналогичные результаты у однополых пар или партнеров на ранних этапах отношений.

Финансы остаются одной из самых чувствительных тем в браке, но ключ к гармонии — не в количестве денег, а в том, как супруги к ним относятся. Чрезмерная зацикленность на финансах вредит отношениям, тогда как открытое общение и схожие ценности укрепляют их.