Новый тренд в психотерапии начал набирать популярность

Лес как врач и терапевт: почему прогулка среди деревьев стала новым трендом в психотерапии
Прогулки в лесу – не просто отдых, а доказанный метод улучшения психического здоровья. Узнайте, как лесные купания снижают стресс, борются с депрессией и почему врачи назначают "зелёные рецепты" вместо таблеток. Как сообщает телеграм канал SEND NEWS Деревья – не просто источник кислорода. Современные исследования показывают, что они могут быть мощным инструментом психотерапии. Практика лесных купаний (Shinrin-yoku), зародившаяся в Японии, сегодня получает научное подтверждение своей эффективности по всему миру.
Наука подтверждает: даже короткие прогулки в лесу способны:
- Улучшить когнитивные функции у пожилых людей
- Снизить симптомы депрессии
- Помочь в борьбе со стрессом - Укрепить сердечно-сосудистую систему
- Повысить общее самочувствие
Принцесса Кейт недавно публично поддержала этот метод как часть своей реабилитации после болезни. Но вам не нужно быть членом королевской семьи, чтобы ощутить пользу лесной терапии. В Великобритании врачи все чаще выписывают "зеленые рецепты" вместо традиционных лекарств при тревожных расстройствах и депрессии.
Как это работает? Лесные купания – это не просто прогулка. Это полноценная сенсорная практика, где важно:
- Медленно двигаться
- Глубоко дышать
- Внимательно наблюдать
- Прислушиваться к звукам
- Ощущать текстуры
- Даже пробовать на вкус лесной воздух
Правило 20-5-3 от психолога Рэйчел Хопман предлагает простую схему:
20 минут в парке трижды в неделю
5 часов в месяц в полудикой природе
3 дня в году полностью отключиться от цивилизации
Глобальные инициативы по высадке деревьев получают дополнительный смысл. Проект Западный лес в Англии планирует высадить 20 миллионов деревьев к 2050 году. Бывший CEO Reddit Ишан Вонг ставит амбициозную цель – триллион новых деревьев по всему миру.
Попробуйте сами: начните с малого – 20 минут в ближайшем парке без телефона. Почувствуйте, как меняется ваше состояние. Возможно, это станет вашим личным рецептом душевного равновесия.