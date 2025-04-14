Новый тренд в психотерапии начал набирать популярность

Прогулки в лесу – не просто отдых, а доказанный метод улучшения психического здоровья. Узнайте, как лесные купания снижают стресс, борются с депрессией и почему врачи назначают "зелёные рецепты" вместо таблеток. Как сообщает телеграм канал SEND NEWS Деревья – не просто источник кислорода. Современные исследования показывают, что они могут быть мощным инструментом психотерапии. Практика лесных купаний (Shinrin-yoku), зародившаяся в Японии, сегодня получает научное подтверждение своей эффективности по всему миру.

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Наука подтверждает: даже короткие прогулки в лесу способны:

Улучшить когнитивные функции у пожилых людей

Снизить симптомы депрессии

Помочь в борьбе со стрессом - Укрепить сердечно-сосудистую систему

Повысить общее самочувствие

Принцесса Кейт недавно публично поддержала этот метод как часть своей реабилитации после болезни. Но вам не нужно быть членом королевской семьи, чтобы ощутить пользу лесной терапии. В Великобритании врачи все чаще выписывают "зеленые рецепты" вместо традиционных лекарств при тревожных расстройствах и депрессии.

Как это работает? Лесные купания – это не просто прогулка. Это полноценная сенсорная практика, где важно:

Медленно двигаться

Глубоко дышать

Внимательно наблюдать

Прислушиваться к звукам

Ощущать текстуры

Даже пробовать на вкус лесной воздух

Правило 20-5-3 от психолога Рэйчел Хопман предлагает простую схему:

20 минут в парке трижды в неделю

5 часов в месяц в полудикой природе

3 дня в году полностью отключиться от цивилизации

Глобальные инициативы по высадке деревьев получают дополнительный смысл. Проект Западный лес в Англии планирует высадить 20 миллионов деревьев к 2050 году. Бывший CEO Reddit Ишан Вонг ставит амбициозную цель – триллион новых деревьев по всему миру.

Попробуйте сами: начните с малого – 20 минут в ближайшем парке без телефона. Почувствуйте, как меняется ваше состояние. Возможно, это станет вашим личным рецептом душевного равновесия.