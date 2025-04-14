Психолог объяснила истинную суть бодипозитива

Бодипозитив направлен на принятие своего тела, даже если оно не соответствует общепринятым стандартам, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, это движение помогает людям отказаться от стыда и самокритики из-за внешности. Она подчеркнула, что представители бодипозитива выступают за уважение к себе и телу, независимо от навязанных обществом стандартов.

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Суть бодипозитива заключается в том, чтобы принять свое тело, если оно отличается от конвенциональной нормы. Основной фокус этого движения — не поощрение нездоровья, как это иногда трактуется, а отказ от стыда и самокритики в отношении внешности и принятии физических недостатков вследствие инвалидизации. Движение направлено не против заботы о себе, а против давления, критики и стыда, которые, напротив, мешают людям обращаться за помощью и могут привести к расстройствам пищевого поведения, например анорексии или булимии, — пояснила Яушева.

Она напомнила, что бодипозитив зародился как реакция на дискриминацию людей, чья внешность не вписывается в модельные стандарты. По словам психолога, движение не призывает игнорировать здоровье, а подчеркивает важность принятия себя на любом этапе жизни.

Бодипозитив возник как реакция на стандартизацию женского тела и дискриминацию людей, чья внешность не соответствует модельным параметрам, например в индустрии моды или авиации. Важно понимать: сторонники бодипозитива не отрицают, что лишний вес может быть связан с проблемами со здоровьем. Речь идет о том, что человек имеет право на принятие себя даже в период, когда он только ищет способы справиться с физическими или психологическими трудностями, — резюмировала Яушева.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что бодипозитив является вредной для людей токсичной идеологией. По его словам, отрицание связи между ожирением и здоровьем забирает у граждан целые годы.

До этого сообщалось, что набор веса не оказывает существенного негативного влияния на уровень счастья, а иногда даже приводит к его небольшому повышению. Как выяснили ученые, лишние килограммы также не доставляют людям психологического дискомфорта.