Названы самые ценные аспекты секса

Для многих самым ценным в сексе является не оргазм, а любовь и забота, рассказала доктор медицинских наук, психиатр Николь Чирино. Ее слова приводит New York Post.

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Эксперт считает, что важность оргазма в сексе сильно переоценивают, так как физическое удовлетворение можно получить и самостоятельно. Секс с партнером, по ее словам, может дать намного больше.

«Секс в одиночку посредством мастурбации не будет стимулировать выработку такого количества окситоцина или других гормонов, повышающих настроение, как секс в рамках любовных отношений», — говорит она.

Эксперт добавила, что люди ценят занятия любовью за возможность выразить любовь и заботу, получить удовольствие и доставить его партнеру. Кроме того, зрительный контакт, объятия, прикосновения к коже, совместный поиск новых поз повышает интимность в паре и делает партнеров ближе друг к другу.

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