Психолог ответила, угрожают ли турецкие сериалы демографии России

Общественная организация «Совет ветеранов» призвала запретить турецкие сериалы, поскольку в результате их просмотра россиянки теряют интерес к соотечественникам. Психолог Милада Ляпина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что такое увлечение женщин не угрожает демографии страны.

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Опасности нет. Не стоит забывать фразу «красота в глазах смотрящего» — образ идеального мужчины для каждой женщины свой, и то, что для одной — принц, для другой, что называется, врагу не пожелаешь, — высказалась Ляпина.

Она подчеркнула, что во многих турецких сериалах герои постоянно переживают кризисы, ссорятся и мирятся, создавая иллюзию страстной любви. На самом деле это типичный пример токсичных отношений, пояснила специалист.

Психолог Ирина Коржаева ранее заявила, что герои турецких сериалов отличаются от реальных жителей страны, поэтому не стоит верить тому, что показывают на экране. По ее словам, следует обратить внимание на русских мужчин, знаменитых своей широкой душой.