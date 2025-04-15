Заклятая подруга: пять комплиментов, после которых хочется плакать

Вот вы разговариваете с любимой подругой в обожаемом кафе — и она говорит вроде бы приятные вещи, но от них вам становится немножко не по себе. Или даже вы сильно расстраиваетесь. Как распознать пассивную агрессию — или как сохранить самооценку, даже когда комплимент пытаются замаскировать в стакане с ядом — флером обаяния и сахарком женской солидарности. Обсудили с психологом Радмилой Бакировой виды пассивной агрессии от подруги.

© Unsplash

«Ты так похорошела… наверное, влюбилась?»

Прекрасно, спасибо. То есть в обычной жизни я, выходит, хожу в образе неприметной серой шейки, и только мужской взгляд способен трансформировать меня в человека? А что, если вы просто начали нормально спать, разобрались с гормонами, принимаете витамины и наконец сменили шампунь? Этот комплимент всегда звучит как будто вам прямо сказали: «Без мужика ты унылая, зато с ним — ничего такая». Поддержка? Не, не слышали.

«Ты так смело надела это платье, я бы не решилась!»

Ну и правильно, не решайся. Потому что мы обе знаем, что под словом «смело» ты имеешь в виду слишком коротко, слишком ярко, слишком не для твоего возраста/фигуры/формата встречи.

«Это не комплимент, а изящный способ обесценить чужой стиль», — говорит психолог.

Так и хочется ответить: «А я вот смело пришла, потому что знаю, что мои колени имеют право на свет и воздух, в отличие от твоего мнения». И ведь добавить нечего.

«Ты молодец, что так любишь себя — не каждая может!»

Переводим с пассивно-агрессивного: «Ты не соответствуешь моим представлениям о том, как должна выглядеть уверенная женщина, но ничего, ты держишься бодро!».

«Эта фраза звучит как одобрение из уст человека, напрочь погрязшего в комплексах и нуждающегося в самоутверждении», — говорит эксперт.

И даже если это сказано с улыбкой, внутри — капля яда на кончике языка.

«Ты у нас как всегда — в своем репертуаре!»

А что именно за репертуар? То, что я говорю то, что думаю? Что не боюсь быть странной? Или что не захожу в комнату, не получив безоговорочного одобрения всех присутствующих? Ну и потом, а в чьем репертуаре мне еще быть — в твоем?

«Этот „комплимент“ — тонкое напоминание о том, что ты как бы „не как все“, и это вроде как весело, но лучше бы ты чуть больше вписывалась в рамки», — объясняет психолог.

Дорогая подруга, рамки — для фото. А мы все — живые существа, штампы и ярлыки нам вовсе ни к чему.

«Ты стала такой… женственной!»

Занавес. Спасибо, а до этого момента я была чем? Дворником? Мультиком? Стереотипом о «неправильной женщине»? Интонация обычно с придыханием, взгляд скользит по юбке и каблукам, как будто джинсы и кеды автоматически лишают права на звание прекрасной представительницы человечества. Это тот случай, когда слово «женственная» — не характеристика, а форменная пощечина всему, что вы из себя представляете. Между прочим, если уж вы можете быть и женственной, и дерзкой и в брутальных ботинках с короткой стрижкой, и с помадой при каблуках — так это повод не для удивления, а для аплодисментов.