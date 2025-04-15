Стало известно, почему в трудные времена люди тянутся к паранормальному

В условиях неопределенности вера паранормальное создает чувство контроля, предсказуемости и комфорта, свидетельствует недавнее исследование, вышедшее в PLOS One. Но почему некоторые люди находят их более привлекательными, чем другие? Ученые из Манчестерского и Ливерпульского университетов предлагают объяснение, пишет Сonversation.

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Авторы работы пришли к выводу, что люди, ощущающие беспомощность или неопределенность, более склонны верить в сверхъестественное. Это связано с тем, как наш мозг обрабатывает неопределенность. Когда мы сталкиваемся с событиями, которые не можем контролировать, наш ум ищет закономерности и объяснения.

Вера в паранормальное создает структурированные истории, придающие смысл случайным событиям. Например, астрология связывает движения планет с личными переживаниями, предоставляя способ понять свою жизнь. По аналогичным причинам люди верят в теории заговора.

Вера в паранормальное создает структурированные истории, придающие смысл случайным событиям. Например, астрология связывает движения планет с личными переживаниями, предоставляя способ понять свою жизнь. По аналогичным причинам люди верят в теории заговора.

Одной из основных причин обращения к паранормальным убеждениям является желание справиться с тревогой по поводу жизни. Осознание того, что жизнь непредсказуема и конечна, может вызывать беспокойство. Вера в сверхъестественное дает утешение, предполагая, что высшая сила контролирует судьбу человека.

Эта точка зрения придает жизни чувство цели и смысла. Истории о призраках и общении с мертвыми помогают людям ощущать связь с ушедшими близкими. Таким образом, сверхъестественное мышление помогает справляться со страхами перед неизвестным.

Паранормальные убеждения могут приносить комфорт, но также могут иметь вредные последствия. Например, глубокая вера в сверхъестественные силы может привести к тому, что человек будет винить свои проблемы в них, вместо поиска практических решений.

Когда человек находится в окружении, верящем в сверхъестественное, он с большей вероятностью воспримет эти идеи как подлинные. Социальные нормы формируют эти верования, устанавливая ожидания относительно того, что считается допустимым или реальным в той или иной культуре.

Авторы пишут, что осознание роли веры в паранормальное помогает исследователям формировать сбалансированный взгляд на тех, кто их придерживается. Вместо того чтобы отвергать подобные убеждения, важно признать их эмоциональное и личностное значение, как они формируют восприятие мира и механизмы адаптации. Утешение, которое они предлагают, имеет глубокий смысл для их приверженцев. Поощрение скептицизма и рационального мышления позволяет людям взаимодействовать с миром, уравновешивая надежду со здравым смыслом.

Паранормальные убеждения сохраняются, потому что они удовлетворяют глубокие психологические потребности. Понимание того, почему люди верят в сверхъестественное, может привести к более сострадательным дискуссиям и поможет им находить более эффективные способы справляться с неопределенностью. Независимо от того, верит ли человек в призраков, стремление к стабильности и комфорту объединяет всех людей.