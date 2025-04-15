Найден новый метод изучения иностранных языков для взрослых

Новое исследование под руководством доктора Катержины Хладковой из Карлова университета (Чехия), опубликованное в журнале Bilingualism: Language and Cognition, показывает: взрослые способны быстро улавливать мелодию и ритм незнакомых языков — так называемую просодию — но знакомство с письменной формой может этому помешать.

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В ходе исследовании 174 взрослых носителя чешского языка прослушали 5 минут речи на языке маори — совершенно незнакомом для них. Затем им дали послушать «искаженные» фрагменты на маори и на схожем языке — малайском. Эти записи были отфильтрованы по частоте, чтобы убрать смысл, оставив только ритм и интонацию.

Участники с легкостью узнали маори по мелодии и ритму, даже не понимая слов. Это удивительно похоже на механизм, с помощью которого младенцы учат родной язык — сначала «на слух».

Неожиданность для ученых была в том, что те участники, кому предварительно показывали письменные транскрипции, справлялись хуже. Письмо — особенно если оно непрозрачное (где не все пишется, как слышится) — сбивало восприятие.

«Наше исследование показывает, что мозг взрослого человека по-прежнему в высокой степени способен настраиваться на новые языки так же, как и у младенцев, при условии, что он не подвергается преждевременному воздействию письменных форм, — говорит доктор Хладкова. — Более аудиально-ориентированный подход, особенно на самых ранних этапах, может значительно улучшить то, как взрослые изучают новые языки», — добавляет она.

Это исследование может изменить методы преподавания. Традиционно язык начинают учить с текста, но, возможно, эффективнее сначала слушать, а уже потом читать. Например, как маленькие дети сначала слушают речь родителей, а только позже учат буквы.