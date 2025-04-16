Назван способ доставить женщине больше удовольствия в постели

Оргазм во время обычного полового акта менее интенсивный и выраженный, чем при стимуляции клитора, рассказала сертифицированный секс-педагог, тренер по отношениям и сексолог Сюзанна Вайс. Способ сделать его ярче она назвала Daily Mail.

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Сексолог рассказала, что доставить женщине больше удовольствия в постели можно с помощью стимуляции точки G, расположенной в верхней части влагалища.

«Будет проще и удобнее, если делать это, когда возбуждение будет достаточно сильным. Возможно, понадобится предварительная стимуляция клитора», — рассказала Вайс.

Эксперт отметила, что воздействовать на точку G можно двумя немного согнутыми пальцами, а также в некоторых позах: на животе, сзади или сверху. В то же время она подчеркнула, что эти способы не гарантируют оргазма при каждом половом акте.

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