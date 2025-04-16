Мужчины или женщины: ученые ответили, кто влюбляется быстрее

Новое исследование, проведенное Австралийским национальным университетом и опубликованное в журнале Biology of Sex Differences, впервые всесторонне изучает различия в романтической любви между полами у людей, находящихся в состоянии влюбленности.

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Исследование охватило 33 страны Европы, Северной Америки и Южной Африки и включало 808 молодых людей в возрасте 18–25 лет, состоящих в партнерских отношениях в первые два года совместной жизни. Авторы исследовали, сколько раз участники влюблялись, когда именно наступало чувство любви, ее интенсивность, степень одержимости партнером и уровень приверженности.

Такой подход позволил получить первые убедительные доказательства того, что мужчинам и женщинам действительно свойственны различные аспекты романтической любви.

Ведущий автор и аспирант ANU Адам Боде отметил: «Это первое исследование, изучающее различия между женщинами и мужчинами, испытывающими романтическую любовь и первое убедительное доказательство того, что женщины и мужчины различаются в некоторых аспектах».

Результаты показали, что мужчины влюбляются в среднем примерно на месяц раньше женщин, в то время как женщины испытывают романтическую любовь несколько интенсивнее и больше зацикливаются на своем партнере.

Боде подчеркнул: «Изначально мы думали, что обнаружим значимые половые различия в любовных делах, однако мы также обнаружили, что альтернативные индивидуальные и экологические факторы, такие как гендерное неравенство, вероятно, играют важную роль в интенсивности романтической любви, навязчивых мыслях и преданности».

Интересный факт, который удалось выявить в исследовании: более 39% участников обоих полов признают, что влюбились уже после формирования романтических отношений, что может указывать на эволюционные и социальные аспекты развития привязанности.

В странах, где мужчины и женщины имеют больше равных возможностей, люди не испытывают настолько сильных и навязчивых чувств. Например, в Норвегии пары обычно сохраняют свою независимость и не зависят эмоционально друг от друга, тогда как в странах с менее равными правами отношения могут быть более интенсивными и зависимыми.