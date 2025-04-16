Почему люди идут к эзотерикам при покупке недвижимости

В России многие люди при выборе недвижимости ориентируются на астрологические прогнозы. Речь идёт о лунных циклах, коридорах затмений и положении планет, а также о раскладах карт таро. Эзотерики заметили этот тренд и начали предлагать свои услуги. Насколько эффективны такие методы и какие периоды считаются благоприятными для покупки или продажи жилья с точки зрения астрологии, 360.ru выяснил у экспертов.

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Согласно опросу, проведенному одним из застройщиков, около 40% россиян учитывают фазы Луны и положение планет при покупке квартиры. Особенно внимательны к этим аспектам замужние женщины (45%) и разведенные мужчины старше 45 лет (32%).

Интересно, что выбор жилья зависит от целей его использования. Например, на растущую Луну предпочитают покупать недвижимость для себя, а в полнолуние — для сдачи в аренду. Некоторые россияне также обращаются к тарологам, чтобы получить информацию об энергетическом состоянии объекта, надежности продавца или покупателя и возможных рисках обмана.

Астролог и таролог Борис Зак утверждает, что подобные услуги пользуются популярностью в России уже много лет. Он объясняет, что астрологи опираются на различные факторы, включая лунные дни, а также учитывают положение планет на небе, которое может способствовать или препятствовать определённым делам. Например, ретроградный Меркурий — это время, когда важно несколько раз перепроверять документы, так как возрастает риск ошибок.

Эзотерик Сергей Шмелёв считает, что фазы Луны больше влияют на проведение обрядов и ритуалов, связанных с личной силой. Так, коридоры затмений воздействуют на психоэмоциональное состояние людей, а положение планет может влиять на поведение и мышление человека. Например, в периоды ретроградного Меркурия или Марса люди могут становиться менее внимательными и более подверженными ошибкам.

Эзотерик также подчёркивает, что некоторые шарлатаны могут использовать доверчивость клиентов, чтобы продать им квартиру, которая якобы принесёт удачу.

Психолог Александра Миллер считает, что популярность астрологических услуг во многом связана с активным распространением рекламной информации через социальные сети. Эзотерики, тарологи и другие специалисты активно рассказывают о планетах, лунных циклах и других аспектах, которые якобы могут повлиять на нашу жизнь. Это привлекает внимание людей, даже если у них нет глубоких знаний в этой области.

Она также вспоминает, как во времена популярности Кашпировского люди верили в его возможность «зарядить» воду, просто посмотрев на неё. Это показывает, что вера в эзотерические практики не зависит от социального статуса или уровня образования.

«Удивительно, но факт. Ко мне приходят серьёзные бизнесмены, которые говорят: я пошёл залатать дыру в своём энергетическом поле. Начинаю работать с ними, но всё же по-другому. Внушаемость нашего общества велика, и соцсети играют в этом не последнюю роль», — добавляет Миллер.

Социальный психолог Александр Кичаев согласен с тем, что в кризисные времена люди чаще обращаются к высшим силам.