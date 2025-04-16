Психолог дал совет по борьбе со стрессом

Профессор кафедры педагогики и медицинской психологии Сеченовского университета доктор психологических наук Мария Киселёва по случаю Дня всемирной осведомлённости о стрессе, 16 апреля, рассказала, что реакция организма на стресс заложена природой и помогает адаптироваться к новым условиям, а также пережить тяжёлые ситуации.

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Проблема возникает, когда стресс становится хроническим, предупредила она в беседе с сайтом kp.ru.

При этом уровень стресса зачастую зависит от интерпретации тех или иных событий. Например, один воспримет повышение цен как конец света, другой — как повод пересмотреть бюджет, объяснила Киселёва.

По её словам, важно научиться рационально оценивать происходящее, а также понимать, что жизни без стрессов не бывает. Вопрос в том, что человек делает для снижения вреда, наносимого стрессом.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН выразила мнение, что выгорание может приводить к серьёзным проблемам, в том числе к депрессии.