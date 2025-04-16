Ученые выяснили, как женщины выбирают себе подруг

В комнате многолюдно и шумно. Слышны разговоры, а в воздухе витает легкий запах попкорна и пива. Но он не помешает двум впервые встретившимся женщинам подружиться — или, напротив, остаться равнодушными друг к другу — руководствуясь, как выяснили в Корнеллском университете, обонянием в той же степени, что и любым другим чувством.

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«При личной встрече люди воспринимают огромное количество информации. Но запах, который мы ощущаем на каком-то уровне, предсказывает, пусть и неосознанно, понравится ли нам человек. Удивительно, насколько мощна наша настройка на людей, хотя мы ее не осознаем», — говорит профессор факультета психологии Вивиан Заяс.

Исследование с участием гетеросексуальных женщин, результаты которого вышли в Scientific Reports, показало, что уникальные личные предпочтения зависят от естественного запаха человека, а на его восприятие, в свою очередь, влияет впечатление от общения.

«Если вам кажется, что вы могли бы подружиться с кем-то, кого никогда не встречали, основываясь на просмотре его фотографии в течение десятой доли секунды, вы также с большей вероятностью оцените его как потенциального друга по запаху его футболки», — объясняет Заяс.

Запах тесно связан с памятью, уверена психолог Джессика Габи из Государственного университета Среднего Теннесси. Эмоциональные воспоминания формируются в обонятельной системе за пределами сознательного восприятия.

Социальные обонятельные исследования часто сосредоточены на выборе партнера, но Габи хотела изучить платонические взаимодействия. И вместо того чтобы фокусироваться на «естественном» запахе человека — изолированном от парфюмерии, домашних животных и других факторов окружающей среды — это исследование опиралось на уникальный запах, формирующийся под влиянием повседневного обихода.

«Это не только парфюм, — говорит Габи. — Это наши пищевые предпочтения. Любим мы кошек или собак, каким порошком стираем — все это сливается в то, что мы называем „дипломатическим запахом“. Мы живем в этом пространстве ароматов — совпадает ли оно с запаховыми пристрастиями тех, с кем мы общаемся?»

Исследователи набрали женщин, идентифицирующих себя как гетеросексуальные, для «дружеских свиданий». Во время личной ориентации участниц сняли на фото. Затем они, просматривая эти снимки по 0,1 секунды в онлайн-режиме, оценили потенциал дружбы.

Также испытуемым раздали футболки, которые они носили около 12 часов, занимаясь своими обыденными делами. На последующем очном мероприятии участницы оценивали футболки, которые носили другие: нюхали и определяли, хотели бы они проводить время с этим человеком, подружиться или избегать его в будущем.

Сразу после этого дам собрали на сессию живых дружеских свиданий — сидя за столом, они общались по четыре минуты с 10 другими участницами/владелицами футболок, оценивая потенциал дружбы после каждого диалога. После свиданий участницы повторно оценили запах футболок.

Оценки, основанные только на запахе, совпали с личными впечатлениями: если участница высоко оценивала потенциал дружбы по запаху футболки, ее оценка того же человека после четырехминутного общения была аналогичной. Более того, суждения, основанные на личном общении, предсказывали изменения во втором раунде оценок «дипломатического запаха», что говорит о том, что качество живого взаимодействия меняет обонятельное восприятие.

Заяс назвала поразительной последовательность оценок в трех раундах.

«Все показали, что у них есть четкие предпочтения в том, что им нравится, — говорит она. — И дело не в том, что один человек пахнет плохо, а другой — хорошо. Нет, тут все индивидуально. Я могу предпочитать человека A человеку B или C по запаху, и этот паттерн предсказывает, кто мне понравится в беседе».

Известно, что многие впечатления основаны на внешности, но это исследование показало, что естественный повседневный запах человека — еще один не менее важный фактор, влияющий на желание других взаимодействовать с ним, заключила профессор.