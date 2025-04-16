Психолог рассказала, что делать, если голые фото утекли в Сеть

Когда личные интимные фото оказываются в интернете, это всегда вызывает шок и смущение. Важно помнить, что произошедшее — не конец света, а только грязная провокация, призванная выбить человека из колеи, заставить его страдать и стыдиться. Психолог и сексолог Евгения Александрова подчеркнула, что стыд должен испытывать тот, кто пошел на подлость, а не жертва.

© Вечерняя Москва

По ее словам, важно не дать страху и панике одержать верх. Это безусловно болезненно, но женщина должна понять, что она не первая и не последняя, кто через это проходит. Адекватные люди поймут и поддержат, а на противоположное мнение не стоит тратить свои нервы.

— Сделайте скриншоты: переписки с шантажистом, ссылки на сайт/публикации/рассылки в личные сообщения другим людям — все это может стать доказательством. Обратитесь с заявлением в полицию. Слив таких фото — нарушение закона и уголовно наказуемо. Обратитесь в поддержку сайта или социальной сети, где фото были распространены, чтобы удалили весь материал и заблокировали шантажиста, — добавила психолог.

Когда это сделано, нужно заняться восстановлением душевного равновесия. Стоит уделить время хобби: спорт, творчество, встречи с близкими. Чем больше положительных эмоций, тем скорее уйдет тревога. Если ситуация все же не отпускает, можно обратиться к психологу, поскольку он поможет вернуть уверенность в себе и разобраться в чувствах.

Александрова напомнила: нужно быть осторожнее интимными фотографиями, не стоит их отправлять каждому поклоннику, особенно малознакомому.

— Учитесь реагировать на любого вида провокации с холодной головой, по-женски и с достоинством, — заключила психолог в беседе с Life.ru.

Каждый сталкивался с назойливыми спам-звонками, сообщениями от друзей из социальных сетей с просьбой срочно одолжить деньги, взломом аккаунтов. Как защитить свои данные в Сети и о чем нужно знать в век цифровизации, рассказала «Вечерней Москве» общественный деятель, юрист по гражданско-правовым отношениям Илона Гуськова.