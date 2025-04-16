Перечислены приятные способы стать энергичнее

Семейный гештальт-терапевт и психолог Дмитрий Степанов рассказал, как можно улучшить настроение и стать энергичнее надолго. Простые и приятные способы сделать это он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

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В первую очередь он посоветовал россиянам начать регулярно гулять, даже в пасмурные дни.

«Нахождение на улице, особенно в дневное время, благотворно влияет на биологические ритмы. Физическая активность также играет важную роль в поддержании психологического комфорта, так как способствует выработке эндорфинов — природных регуляторов настроения», — рассказал он.

Также психолог отметил, что на психологическое состояние человека влияет питание. По его словам, чтобы поддержать ментальное здоровье, необходимо выбирать сбалансированные блюда и не забывать радовать себя любимыми продуктами. В умеренных количествах это могут быть такие сладкие перекусы, как, например, орехи в карамели или шоколадные батончики, подчеркнул Степанов.

«Позволяя себе приятные гастрономические радости, мы активизируем центр удовольствия в мозге, что способствует частичной стабилизации эмоционального фона. Этот процесс связан с выбросом дофамина — нейромедиатора, участвующего в формировании положительных эмоций», — Дмитрий Степанов, гештальт-терапевт и психолог.

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