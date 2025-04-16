Психолог предупредил, что может спровоцировать СДВГ у взрослых

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) проявляется как у детей, так и у взрослых, и часто это связано с избытком информации. Как выявить заболевание и что делать дальше, объяснила медицинский психолог Ольга Щербакова в программе "Доктор 24".

© Сетевое издание m24.ru

Биологический компьютер дал сбой

СДВГ – диагноз, который выражается в нарушении поведения, работы когнитивной сферы (памяти, внимании, мышлении) и связан с проблемами в работе центральной нервной системы, рассказала Ольга Щербакова.

«Мозг – это большой и сложно устроенный биологический компьютер. Его можно сравнить с гаджетом: орган также способен как бы открыть одновременно множество вкладок и менять их. Но при СДВГ мозг сосредотачивается одновременно на разных вещах и не способен удержать внимание на чем-то одном, запомнить материал».

У детей СДВГ проявляется как нарушение успеваемости, поскольку в таких случаях сложно сконцентрироваться и усвоить нужный материал.

В свою очередь, взрослые могут иметь СДВГ с детства, просто в раннем возрасте его никто не диагностировал. Но бывает, что синдром проявляется и со временем из-за нарушения работы мозга, добавила специалист.

Симптомы расстройства

Пациенты с СДВГ импульсивны, раздражительны и быстро устают, отметила врач.

«При этом синдроме сложно помогать и поддерживать других, так как эмпатия снижена. Пациенты тяжело доводят дела до конца и быстро выгорают на работе. Все это создает сложности в отношениях, воспитании детей и рабочей атмосфере».

Также при СДВГ нарушен дофаминовый обмен, который дает ощущение радости. Из-за этого пациенты склонны к депрессии, повышенной тревожности и употреблению сладкого.

«Избыток информации и использование гаджетов могут спровоцировать проявление СДВГ, поскольку нарушается работа головного мозга. Таким образом, страдают память, мышление и внимание. Это относится как к взрослым, так и к детям», – добавила врач.

При характерных симптомах важно обратиться к неврологу, психологу или психиатру. Также следует соблюдать режим дня, так как при диагнозе ухудшаются структурность и системность. Помимо этого, необходимо реже пользоваться гаджетами и регулярно заниматься спортом: во время физической активности вырабатывается дофамин, подытожила Щербакова.