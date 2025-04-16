Ученые выяснили, как чтение влияет на нашу память

Почему мы становимся быстрее в повторяющихся задачах? Ученые с факультета искусств Карлова университета (Чехия) под руководством Яна Хроми нашли убедительное объяснение этому феномену в контексте чтения. Вопреки предположению, что люди ускоряются при выполнении однотипных задач просто потому, что теряют интерес и стараются поскорее их закончить, новое исследование, опубликованное в журнале Open Mind, показало: причина — в настоящем обучении.

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В серии из шести экспериментов, охвативших около 1500 участников, исследователи изучали эффект «адаптации к задачам» — когда человек со временем начинает выполнять задание быстрее. Добровольцы читали тексты, а затем отвечали на вопросы, при этом отслеживалась скорость чтения и точность ответов.

В результате участники не просто ускорялись, но и лучше запоминали информацию, особенно ту, которая часто встречалась в вопросах. Это говорит о том, что со временем они научились стратегически распределять внимание и фокусироваться на самых важных частях текста.

«Участники не просто нажимали кнопки быстрее из-за скуки — они действительно совершенствовались, — объясняет Ян Хроми. — Наши результаты свидетельствуют о том, что люди адаптируют свою стратегию на основе опыта, активно повышая свою производительность».

Авторы подчеркивают, что сознательно отказались от типичных лабораторных приемов — например, закрытых вопросов или лишних, отвлекающих предложений, — чтобы получить более точные данные о том, как работает обучение на уровне внимания и памяти. Также они исключили внешние мотивационные стимулы, что делает результаты еще более показательными.

Чем больше мы читаем, тем лучше учимся не только понимать тексты, но и эффективно фокусировать внимание — чтение тренирует мозг распределять ресурсы и ускоряет усвоение информации.

Ученые отмечают, что это исследование раскрывает важные аспекты взаимодействия между вниманием, мотивацией и обучением, и может стать полезным для разработки новых методов в образовании и когнитивных науках.