В США появился оргазм-ретрит только для женщин: чему там учат

Услышав слово ретрит, большинство людей представляет себе отдых в умиротворенном месте с медитациями и мантрами в кругу просветленных людей. Однако бывают и другие ретриты. Оргазмические. На них собираются в основном женщины и посвящают несколько дней изучению своего тела — обвязываются веревками, украшают себя кристаллами и ласкают друг друга на глазах у других участниц. За подобные практики девушки готовы отдавать сотни, а порой и тысячи долларов. О том, что происходило в одном из таких «оргазм-лагерей», в интервью американскому изданию рассказала их участница. О ее впечатлениях и растущей популярности секс-ретритов в мире — в материале «Ленты.ру».

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Что происходит на оргазмическом ретрите?

Сексуальный ретрит — это безопасное пространство, где женщины могут исследовать свои желания без осуждения и стеснения. Программа таких мероприятий сочетает образовательные сессии с телесными практиками и играми. Участниц ждет секс-коучинг, дыхательные и тантрические упражнения, парные тренинги, откровенные разговоры в кругу, а иногда и элементы эротического массажа. Ведущие — обычно сертифицированные сексологи или телесные терапевты — еще до начала подробно оговаривают с каждой участницей ее границы и уровни согласия, чтобы никто не чувствовал давления.

Атмосфера на ретрите максимально располагает к раскрепощению. Организаторы называют зал для занятий «хабом удовольствия» — местом, где можно открыто получать наслаждение без тени стыда. На вводных упражнениях женщины учатся слушать свое тело: например, практика под названием «Лотос» предлагает сесть спиной к спине с партнершей, положив одну руку на грудь, другую на низ живота, и синхронно отвечать на три вопроса «Кто я? Чего я хочу? Что мне мешает?».

Постепенно задания становятся все более смелыми. Некоторые из них — по-настоящему откровенные. Так, на одном из ретритов прошла демонстрация, в ходе которой 60-летняя участница, много лет прожившая практически без секса, достигла оргазма пять раз подряд благодаря действиям одного из специалистов — и за этим наблюдали остальные участницы, ожидая своей очереди. Практика так называемых тейбл-сессий (от англ. table — стол) вообще стала визитной карточкой ряда женских программ: в приватной обстановке на массажном столе тренер в перчатках стимулирует эрогенные зоны женщины, помогая ей исследовать свою чувственность и понять, какие прикосновения приносят наибольшее удовольствие.

Между сессиями у женщин остается время передохнуть и насладиться отдыхом. Участницы вместе обедают (пища на таких ретритах, как правило, здоровая), общаются у бассейна или расслабляются в джакузи. Нередко ретрит проводится на частной вилле с личным шеф-поваром, бассейном и всеми удобствами. Неформальное общение помогает группе сблизиться и снять напряжение перед следующими экспериментами.

«Оргазм-лагерь» в пустыне Калифорнии

Американский «лагерь оргазмов» в Джошуа-Три — один из ярких примеров подобного ретрита. Его организует компания Back to the Body, основанная около 20 лет назад секс-коучем Памелой Мадсен (она называет себя «эротическим гением»). Программы Back to the Body рассчитаны только на женщин и славятся смелым подходом: недельный курс обойдется примерно в 15 тысяч долларов.

$15 тыс. стоит недельный ретрит для женщин в пустыне Джошуа-Три в Калифорнии.

Журналистка Джана Хокинг, посетившая трехдневную облегченную версию такого ретрита за 750 долларов в калифорнийской пустыне, признается, что поначалу отнеслась к этой авантюре скептически. Однако впечатления превзошли ожидания:

«Это оказался не просто урок об оргазмах, а полноценное сексуальное пробуждение — и не только для меня, но и для 16 других женщин, — пишет она. — Среди нас были участницы всех возрастов, профессий и характеров, и всех объединяло одно: желание снова почувствовать себя сексуальными».

По словам Памелы Мадсен, многие приезжают на такие ретриты с надеждой вернуть утраченную чувственность. С годами, стрессом или гормональными переменами либидо нередко угасает, и женщины «теряют инструменты и уверенность, чтобы снова испытать удовольствие». Им порой даже советуют просто выпить бокал вина, чтобы перетерпеть дискомфорт во время близости, вместо того, чтобы искать решение проблемы, отмечает коуч.

Ретрит же предоставляет своего рода «дорожную карту» для возвращения своей сексуальности. Конечно, не у всех инсайты случаются мгновенно, но по итогам многие испытывают мощный эмоциональный подъем.

«Я словно всю жизнь водила крутой спорткар, которым никто не умел правильно управлять, — рассказывает 46-летняя Эринн о своей интимной жизни до ретрита. — И вот нашелся тот, кто сел за руль, и оказалось, что этот "спорткар", который мир называл "слишком маленьким, слишком большим, слишком толстым, слишком волосатым и недостаточно хорошим", на самом деле с самого начала был совершенен».

Свобода без табу или привилегия избранных?

Высокая стоимость — главный спорный момент таких туров. Некоторые критики напрямую спрашивают: не превратится ли сексуальное «просветление» в роскошь только для самых богатых? Ведь далеко не каждая решится выложить пятизначную сумму долларов за неделю удовольствий. Организаторы понимают проблему.

«Мне хотелось бы, чтобы каждая женщина имела доступ к такому исцелению, но мы также должны уважать труд и экспертность, необходимые для его проведения», — признает Памела Мадсен.

В Back to the Body уже предлагают более доступные форматы — от онлайн-портала выходного дня за 750 долларов до коротких очных сессий за 2000 долларов — а также внедряют рассрочки и готовят стипендиальную программу, чтобы расширить круг участниц.

Вопрос этики и безопасности тоже стоит остро. Ретрит, предполагающий физический контакт, требует особого доверия. Эксперты призывают тщательно выбирать специалистов, которые проводят подобные практики.

«Хорошо изучите информацию и убедитесь в квалификации специалистов», — советует Мадсен, подчеркивая, что опыт и репутация ведущих играют решающую роль.

Этот совет особенно важен на фоне прецедентов, когда недостаточно профессиональные «духовные» тренинги для взрослых вызывали скандалы и разочарование.

Тем не менее большинство женщин, прошедших через секс-ретрит, говорят о его трансформирующем эффекте. Многие отмечают улучшение отношений с партнерами, рост либидо и, главное, — исчезновение чувства стыда за собственные желания. Разумеется, столь необычный формат отдыха подойдет не всем. Однако все больше людей едут в отпуск уже не только за загаром или адреналином, но и за тем, чтобы лучше узнать свое тело и вернуть себе способность наслаждаться жизнью в полной мере.

Почему люди внезапно озаботились качеством интимной жизни?

«Я рассматриваю сексуальное благополучие как путь к познанию себя, свободе и удовольствию. Это больше, чем просто физический акт, — он подразумевает связь с собой, самоуважение и принятие собственной сексуальности. Ведь сексуальное удовлетворение во многом ведет к успеху в отношениях и психологическому здоровью», — объясняет клинический психолог и сексолог Карен Герни.

Несмотря на очевидные плюсы качественной интимной жизни (от крепкого иммунитета и улучшения сна до снижения стресса), тема секса долгие годы оставалась табуированной. По словам эксперта, в нашем сознании секс прочно ассоциируется со стыдом и воспринимается как нечто легкомысленное, несерьезное, из-за чего не многие стремятся работать над интимной сферой так же активно, как над карьерой или спортом.

Пандемия только подстегнула интерес к сексуальному образованию. Лишившись привычного живого общения, люди начали искать новые способы поддерживать интимность.

Согласно исследованию Института Кинси, каждый пятый человек в период локдауна расширил свои «сексуальные рамки» — кто-то освоил секстинг, кто-то пробовал эротический массаж или новые позы. Впоследствии эти люди чаще сообщали об улучшении своей сексуальной жизни.

Параллельно резко вырос интерес к самой теме: по данным компании Cult Beauty, поисковые запросы со словами sexual wellness взлетели на 850 процентов по сравнению с доковидными временами. Неудивительно, что и индустрия велнеса откликнулась на новый запрос: даже актриса Гвинет Пэлтроу, гуру здорового образа жизни, создала отдельную платформу Goop Sex, назвав ее «пространством в погоне за удовольствием».

Для туристической сферы это вылилось в появление нового сегмента. Секс-педагог и писательница Сюзанна Вайс объясняет, что многие сегодня планируют путешествия именно затем, чтобы снять накопившееся напряжение и вернуть в интимную жизнь искру.