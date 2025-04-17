Диссоциативная фуга: как человек может забыть, кто он такой

На первый взгляд, он выглядит как обычный человек: общается с окружающими, успешно занимается делами. Однако, одним прекрасным утром, он ощущает потерю своей идентичности и не может понять, кем он является и какую роль играет в этом мире. Вероятно, вы столкнулись с редким психическим расстройством, известным как диссоциативная фуга.

Кто я такой?

Утром 17 января 1887 года евангельский проповедник Ансел Бурн из небольшого городка в американском штате Род-Айленд снял в банке $551, которые он выделил для оплаты за участок земли, сел в экипаж и поехал в направлении Потакета. Домой он в этот день не вернулся, как и на следующий. Обеспокоенные долгим отсутствием Бурна его близкие подали заявление о пропаже человека. Тем временем в соседнем штате Пенсильвания объявился никому неизвестный Джордж Браун, который открыл весьма прибыльный бизнес по торговле разными мелочами – от канцелярских товаров до кондитерских изделий. Ничего подозрительного за ним окружавшие не замечали.

Однако не прошло и пары месяцев как с новоиспеченным коммерсантом случился конфуз: после очередного пробуждения он не смог понять в каком месте находится и как сюда попал. Прибежавшим на призыв о помощи соседям он сообщил, что зовут его Ансел Бурн и последнее, о чем он помнит, как снимал в банке деньги. Услышав от собравшихся, что он является владельцем лавки и зовут его Джордж Браун, проповедник пришел в ужас – ничего из событий последних месяцев он не помнил.

Историей Бурна заинтересовался известный американский психолог и философ Уильям Джеймс. Ему удалось провести со священником сеанс гипноза, в котором последний воскресил в памяти все, что было связано с личностью Джорджа Брауна. Этот клинический случай дал Джеймсу много пищи для размышлений. Впоследствии психолог окрестил новый для него феномен «диссоциативной фугой» (лат. fugere – «бежать», «убегать»), пополнив тем самым список уже известных диссоциативных расстройств личности.

С тех пор прошло уже более ста лет, однако для психологов диссоциативная фуга по-прежнему Terra Incognita. Вся сложность в том, что специалистам крайне редко удается пообщаться с пациентом в состоянии подобной амнезии. Такой человек никогда не обратится за помощью, так как не осознает случившихся с ним перемен. Иногда лицо с диссоциативной фугой выдает себя чисто случайно. К примеру, больной хочет взять в банке кредит и называет вымышленное имя, после чего выясняется, что такого человека никогда не существовало.

Бегство от стресса

В настоящее время установлено, что диссоциативная фуга возникает на фоне неблагоприятных жизненных событий. Они могут быть какими угодно: потеря работы, развод, смерть близкого человека, хронические стрессы. Ситуацию могут усугубить уже имеющиеся психические патологии. Длительность таких расстройств колеблется в огромном временном диапазоне: от нескольких часов до нескольких лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание встречается не более чем у 0,2% населения планеты.

Как правило человек, у которого проявляется диссоциативная фуга внезапно уезжает из места своего проживания. Конечным пунктом может быть, как ранее посещавшийся человеком район, так и абсолютно новый. Специалисты пока не могут объяснить механизм подобного выбора. Ясно одно: индивидом управляет бессознательное, задача которого забыть все, что связано с травмирующим опытом и избавить психику от невыносимых переживаний.

Дебют этого заболевания в 90% случаях приходится на утренние часы. Как в примере с Бурном, человек какое-то время смутно осознает свою личность (проповедник смог снять деньги в банке со своего счета), после чего наступает амнезия. Больной тем не менее ведет себя осознанно и организовано, ничем не выделяясь среди окружающих. Зачастую он без труда может устроиться на новом месте и даже обзавестись семьей, если фуга длится продолжительное время. Старые воспоминания как правило постепенно замещаются ложными. Проблем в общении обычно не возникает, но они могут появиться если страдающий диссоциацией обратится в официальные органы.

Интеллектуальная сфера при таком психическом расстройстве в большинстве случаев не нарушается, человек сохраняет познания в общих областях – арифметике, географии, искусстве, истории, политике. Другими словами, он помнит практически все, что не связано с его личной жизнью, больной также не теряет приобретенные ранее навыки, будь то управление автомобилем или катание на горных лыжах. Правда время от времени реальные воспоминания все же прорываются в сознание больного, чаще всего ночью, что вызывает у него серьезный дискомфорт.

Выйти из состояния диссоциативной фуги человек может также внезапно, как и войти в него. Благоприятное время для этого – после пробуждения. Утраченные воспоминания также может вернуть произнесение его собственного имени или посещение знакомых мест. После возвращения памяти человек чаще всего забывает все, что с ним происходило во время психического расстройства. Если фуга длилась больше года, то возвращение в привычную реальность может происходить постепенно.

Болезнь или уловка?

Наряду с настоящим проявлением заболевания врачи выделяют ложную диссоциативную фугу, связывая ее с желанием человека сбежать подальше либо от ответственности, либо от неприятной ситуации. Главный мотив, который двигает бессознательным – забыть о прошлых неудачах и кардинально изменить жизнь.

3 декабря 1926 года уже известная на тот момент писательница Агата Кристи села в свою машину и уехала в неизвестном направлении. Длительное отсутствие женщины вынудило ее мужа, Арчибальда Кристи, обратиться в полицию и начать поиски. Вскоре машину Агаты нашли рядом с болотом, в ней была шуба писательницы. Первая мысль – Агату Кристи убили. Тут, как назло, обнаруживается письмо, в котором Агата просит во всем винить ее законного мужа.

К расследованию подключился даже маститый писатель Артур Конан Дойл, который, пообщавшись с экстрасенсом, заверил всех, что пропавшая жива и вскоре объявится. Так и произошло. Через 11 дней полиция узнала, что служащий йоркширского отеля «Харрогит-Гидро» опознал в одной из постоялиц Агату Кристи. Обнаруженная женщина сразу заверила всех, что у нее произошла временная амнезия, но после того, как она увидела мужа, память стала медленно возвращаться.

Причина исчезновения писательницы вскоре выяснилась. За год до описываемых событий у ее мужа появилась любовница – машинистка Нэнси Нил, которая разделяла его любовь к гольфу. Арчибальд в конце концов признался в любви к новой пассии и объявил своей супруге о желании развестись. Для Агаты, незадолго до этого пережившей смерть матери, это стало серьезным потрясением, что возможно и явилось спусковым механизмом для дебюта диссоциативной фуги.

Однако Арчибальд впоследствии сообщал, что в личной беседе с ним Агата призналась, что побег был не спонтанным, а заранее продуманным решением. Обманутой супруге якобы хотелось насолить мужу для чего она и подбросила письмо, содержание которого заставило полицию подозревать Арчибальда. Примечательно, что ее вымышленное имя, Тереза Нил, совпадало с фамилией возлюбленной мужа. И хотя кто-то полагает, что это был пиар-ход с целью рекламы детективов Агаты Кристи, специалисты все же склоняются к версии ложной диссоциативной фуги.

Жить без тревоги

На сегодняшний день этиология диссоциативной фуги до конца не выяснена. Но врачам известны факторы, пробуждающие это психическое расстройство. Обязательное условие – наличие внутрипсихического конфликта: когда чувства и убеждения человека находятся в несоответствии с реальной жизнью. Толчком к дебюту болезни часто становятся затяжная депрессия, навязчивые мысли и другие психические расстройства от которых бессознательное хочет избавиться.

Особенно этой патологии подвержены люди склонные к истерикам, тревожности и страхам, преследующим их на протяжении всей жизни. К подобному расстройству могут подтолкнуть различные психотравмирующие события: участие в военном конфликте, пережитая катастрофа, прием наркотических препаратов. В этом случае болезнь может возникнуть и у здоровых людей. Независимо от причины, фуга выполняет роль защитного механизма, позволяющего отключить сознание от травмирующих переживаний.

Человек перенесший диссоциативную фугу нуждается в постоянном контроле психолога, психотерапевта или психиатра. Хорошие результаты приносят сеансы психоанализа и гипноза. Для исключения поражения головного мозга и других органических заболеваний, которые могут способствовать амнезии, больному в обязательном порядке проводятся МРТ, УЗИ головы и шеи, анализы мочи и крови. При наличии аффективных расстройств пациенту прописывают антидепрессанты или транквилизаторы.

Могут ли возникнуть рецидивы этой болезни? В целом прогноз благоприятный. Однако возвращение диссоциативной фуги случается, если жизнь больного продолжают сопровождать травмирующие события, поэтому врачи рекомендуют человеку, пережившему фугу, по возможности избегать стрессовых ситуаций, не допускать факторов, провоцирующих тревожность. Большая ответственность здесь возлагается на окружающих больного людей. Следует отметить, что ввиду редкости диссоциативной фуги врачей, специализирующихся на лечении данного расстройства не так уж много.