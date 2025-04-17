Психолог объяснила, что может вызвать СДВГ у взрослых

Принято считать, что СДВГ подвержены только дети. Однако нарушение также диагностируется и у взрослых. При этом спровоцировать его может частое использование гаджетов.

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Синдром дефицита внимания – состояние, при котором человек не может сосредоточиться на одном задании. У него наблюдаются когнитивные нарушения в виде проблем с памятью, вниманием, мышлением.

СДВГ связан с работой центральной системы, объяснила в разговоре с «Москвой 24» психолог Ольга Щербакова. Еще одно проявление СДВГ – склонность к депрессии. Поскольку при данном синдроме нарушен дофаминовый обмен, дающий ощущение радости.

Щербина предупредила, что спровоцировать СДВГ может частое использование гаджетов.

«Избыток информации и использование гаджетов могут спровоцировать проявление СДВГ, поскольку нарушается работа головного мозга» – добавила врач.

Ранее были названы преимущества людей с СДВГ.