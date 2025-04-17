Психиатр назвал симптомы скрытой депрессии

Депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств, которое может проявляться по-разному. Так, например, она может быть скрытой. Заболевание характеризуется отсутствием явных симптомов классической депрессии, таких как грусть или апатия, и проявляется через физические жалобы или изменения в поведении. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, что такое скрытая депрессия, под какие недуги она может маскироваться и как ее распознать.

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Как рассказал психиатр, в первую очередь депрессия может «скрываться» за соматическими симптомами, список которых достаточно внушительный.

— У человека могут быть головные боли, дискомфорт в области груди, болевые ощущения в животе и в сердце, субфебрильная повышенная температура, боли в суставах и мышцах. Пациент идет к обычному врачу, например к терапевту, обследуется, а анализы показывают, что с ним все в порядке. В этом случае можно заподозрить скрытую или соматическую депрессию. Тогда врач-терапевт должен направить пациента к психиатру или психотерапевту, — уточнил специалист.

Он отметил, что симптомами скрытой депрессии могут быть такие чувства, как:

пессимизм;

неверие в себя;

снижение общей активности.

— Например, у человека вроде бы нет высоких нагрузок по работе или по учебе, но он отмечает сниженный фон общей активности, энергии, у него становится меньше сил, и это невозможно объяснить высокой нагрузкой. В таком случае, если есть подобные симптомы, важно не медлить и быстрее записаться на прием к врачу-психотерапевту, который может оценить состояние, провести правильную диагностику и определить, есть ли депрессия или нет, — посоветовал Вилков.

Кроме того, эксперт отметил, что также можно провести самодиагностику с помощью различных тестов, которые легко найти в общем доступе в интернете. Это будет первый шаг для диагностики депрессии.

— Но всегда важно помнить, что тесты не могут поставить точный диагноз, это только возможность посмотреть свое состояние и определиться, стоит ли идти на прием к специалисту или пока в этом нет необходимости и можно справиться своими усилиями, — заключил собеседник «ВМ».

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