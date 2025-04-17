Сексолог ответил, как относятся мужчины к сексу

Они стремятся быть «героями-любовниками» и прикладывают много усилий.

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Для них важно, чтобы «хорошо было другому».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал практикующий психолог, арт и акт-терапевт, сексолог Филипп Жевлаков.

«Мы все хотим нравиться — это нормально. И вообще нормально хотеть сделать человеку приятное. При этом есть такая опасная вещь, когда мы всё время уделяем внимание только другому и мало уделяем себе. Это как на свидание прийти и всё время слушать то, что другой говорит. В какой-то момент может стать очень скучно. Если мы говорим про мужчин, то они растут в какой-то парадигме, что они герои, и герои-любовники, и герои в сказках — должны быть сильными. В целом для мужчины не сделать как-то своей любимой хорошо — более ранимая история. То есть мужчины это сложнее переживают. Поэтому для них важен такой здесь результат, — чтобы хорошо было другому».

Ранее сексолог объяснила природу возникновения «близости» между коллегами. Влюбиться на работе мужчина и женщина могут из-за обилия общих тем. Не исключена супружеская измена, если дома обсуждается только «быт», сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Анна Комлова.