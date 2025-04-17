Психолог рассказала о созависимости в отношениях и ее признаках

runews24.ru

Созависимые отношения остаются одной из самых распространенных причин обращения к психологам. Специалисты описывают этот тип отношений как болезненные и страдальческие, при которых один из партнеров слишком зависим от другого. Как отмечает директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук, каждый человек может столкнуться с созависимостью на каком-то этапе жизни.

Психолог рассказал о признаках созависимости в отношениях
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Эксперт подчеркнула, что независимо от уровня психологической зрелости, все люди склонны к переживаниям и привязанности, что делает созависимость почти неизбежной.

По словам эксперта, одним из первых признаков созависимости является стремление «спасти» партнера от его проблем. Это проявляется в том, что человек готов жертвовать своим временем, удобством и даже личными интересами ради партнера, надеясь, что его действия помогут изменить ситуацию. Как пояснила Смолярчук, в таких отношениях важно, чтобы партнер чувствовал себя «удобно», даже если это вредит благополучию другого.

Она также отметила в эфире «Радио 1», что это стремление к спасению часто приводит к внутреннему конфликту, где человек надеется на улучшение, несмотря на очевидные жертвы. В отличие от созависимых, люди, не склонные к такому поведению, обычно выбирают расставание, если отношения становятся неприемлемыми.

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