Психолог заявила о вреде карт Торо, нумерологии и астрологии

В современном мире интерес к эзотерическим практикам стремительно растёт. Многие люди так или иначе сталкивались с картами Таро, нумерологией или астрологией. Психолог Жанна Метель рассказала NewsNN, могут ли эти практики навредить. Её слова приводит телеканал «Саратов 24».

По мнению психолога, главная опасность эзотерики заключается в том, что она часто мешает человеку думать самостоятельно и брать на себя ответственность за свои решения.

«Часто женщины выбирают себе партнёров не по их качествам и поступкам, а по знаку зодиака. Или они разрывают отношения, потому что в раскладе выпала не та карта. Это уже не интуиция, а страх принимать решения самостоятельно. Но люди верят во всё подряд, потому что хотят найти опору и ответы», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что карты не могут заменить искренний разговор, а знаки зодиака — реальное поведение человека. Карты Таро и астрология сами по себе не представляют угрозы, но опасна подмена внутренней целостности внешними ответами и потеря связи с реальностью.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».