Стало известно, почему человек должен созерцать искусство

Картины дарят смысл жизни — и этим улучшают здоровье
Новое исследование показало, что даже простое созерцание произведений визуального искусства способно повысить уровень благополучия — и этот эффект можно получить как в больнице, так и в художественной галерее.
Ранее предполагалось, что изобразительное искусство может влиять на настроение или уровень стресса, но доказательства были разрозненными и противоречивыми. Новый обзор 38 ранее опубликованных исследований с участием 6805 человек, в который вошли такие известные работы, как «Крик» Эдварда Мунка, «Звездная ночь» Винсента Ван Гога и другие произведения современного искусства, впервые систематизировал данные за несколько десятилетий. Результаты опубликованы в The Journal of Positive Psychology.
Основной вывод
Просмотр произведений искусства способствует эвдемоническому благополучию — то есть благополучию, связанному со смыслом жизни и личностным ростом.
Эти преимущества наблюдаются в разных условиях: в музеях, галереях, клиниках, больницах, а также онлайн. Различные виды искусства — фигуративная и абстрактная живопись, современные произведения, фотографии, скульптуры и инсталляции — также оказывают положительное влияние.
Не роскошь, но терапия
«Люди часто считают искусство роскошью, но наше исследование показывает, что его созерцание — будь то хобби или целенаправленная оздоровительная практика — может существенно улучшить самочувствие. Переосмысление искусства как доступного и недорогого ресурса открывает новые возможности для его интеграции в повседневную среду и стратегии общественного здоровья», — считает научный сотрудник Венского университета Маккензи Трупп.
«Хотя польза создания искусства для психического здоровья хорошо изучена, влияние его просмотра исследовано недостаточно. Между тем визуальное искусство окружает нас в повседневной жизни — в музеях, галереях, больницах и дома. Понимание его эффектов может открыть новые пути для улучшения самочувствия через обычные встречи с искусством, — надеется доцент Школы психологии Тринити-колледжа в Дублине Клэр Хоулин. — С 2019 года ВОЗ рекомендует использовать творческие подходы в дополнение к стандартному лечению. Искусство помогает людям находить смысл в жизни, укреплять самооценку и формировать позитивную идентичность — все это важно для преодоления жизненных трудностей. Министерства здравоохранения и советы по культуре в Европе ищут качественные доказательства, чтобы определить, какие виды искусства наиболее эффективны для разных медицинских целей. Этот обзор поможет в планировании масштабных исследований в будущем».