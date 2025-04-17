Стало известно, почему человек должен созерцать искусство

Новое исследование показало, что даже простое созерцание произведений визуального искусства способно повысить уровень благополучия — и этот эффект можно получить как в больнице, так и в художественной галерее.

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Ранее предполагалось, что изобразительное искусство может влиять на настроение или уровень стресса, но доказательства были разрозненными и противоречивыми. Новый обзор 38 ранее опубликованных исследований с участием 6805 человек, в который вошли такие известные работы, как «Крик» Эдварда Мунка, «Звездная ночь» Винсента Ван Гога и другие произведения современного искусства, впервые систематизировал данные за несколько десятилетий. Результаты опубликованы в The Journal of Positive Psychology.

Основной вывод

Просмотр произведений искусства способствует эвдемоническому благополучию — то есть благополучию, связанному со смыслом жизни и личностным ростом.

Эти преимущества наблюдаются в разных условиях: в музеях, галереях, клиниках, больницах, а также онлайн. Различные виды искусства — фигуративная и абстрактная живопись, современные произведения, фотографии, скульптуры и инсталляции — также оказывают положительное влияние.

Не роскошь, но терапия

«Люди часто считают искусство роскошью, но наше исследование показывает, что его созерцание — будь то хобби или целенаправленная оздоровительная практика — может существенно улучшить самочувствие. Переосмысление искусства как доступного и недорогого ресурса открывает новые возможности для его интеграции в повседневную среду и стратегии общественного здоровья», — считает научный сотрудник Венского университета Маккензи Трупп.