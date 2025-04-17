Психолог перечислил признаки микроизмены

Психолог Эбби Медкалф заявила, что в связи с развитием соцсетей стало значительно больше возможностей для микроизмен. Признаки такого поведения она перечислила в ходе беседы с изданием Vanitatis.

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Как отметила Медкалф, к микроизменам можно отнести безобидное поведение, о котором человек открыто не рассказывает партнеру. В качестве примера психолог привела обмен личными сообщениями в соцсетях и даже выбор нарядной одежды перед встречей с определенным человеком. Причем многие люди занимаются микроизменами неосознанно, добавила она.

Тем временем психотерапевт Уильям Шредер призвал пары заранее обговаривать границы дозволенного, поскольку для одного человека лайк в соцсетях ничего не значит, а для другого является катастрофой. Если партнер стал внезапно больше времени проводить в телефоне и проявлять меньше эмоций, он призвал не заниматься цифровым шпионажем, а открыто об этом поговорить.

Ранее женщина узнала об измене мужа благодаря радионяне. Мужчина пообещал, что этого больше не повторится, однако продолжил общаться с любовницей, поэтому жена в конечном итоге ушла.