Как распознать ложь собеседника

По статистике, людям удается отличить правду от вранья только в половине случаев. Это как подбрасывание монетки - 50 на 50. Но есть и хорошая новость: умение распознавать ложь можно развить. И это вовсе не требует телепатии или шпионских гаджетов - достаточно быть чуть внимательнее и знать, на какие сигналы стоит обращать внимание.

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Речь сбивается, меняется интонация или темп

Обратите внимание: если в разговоре с вами человек вдруг начинает говорить иначе - медленнее, громче, с запинками или необычным тоном - это может быть тревожным звоночком. Подобные изменения в речи часто происходят, когда человек чувствует внутреннее напряжение, пытаясь скрыть правду. Профессиональные следователи начинают беседу с простых вопросов, чтобы зафиксировать, как человек обычно говорит. А уже потом задают более каверзные - чтобы заметить контраст. Даже если вы не сотрудник разведки, вы тоже можете пользоваться этим приемом в быту. Главное - научиться слушать чуть внимательнее.

Жесты идут вразрез со словами

Мы можем говорить одно, но тело нас может выдать. Представьте: собеседник говорит «Да, конечно» - и в это же время качает головой «нет». Такое несоответствие между словами и жестами называют неконгруэнтностью. Психологи считают, что в моменты обмана тело «забывает» подыгрывать лжи. Оно действует честно - даже если речь уже отрепетирована. Поэтому, если вы замечаете, что мимика, движения или интонации не совпадают с содержанием - не спешите верить словам.

Уход от деталей и слишком краткие ответы

Лжецы, как правило, не любят вдаваться в подробности. Они боятся, что их история начнет рассыпаться, если ее немного потянуть за ниточку. Поэтому часто говорят уклончиво и сухо. А если вы просите рассказать что-то еще - теряются или повторяют уже сказанное. В экспериментах использовали прием: просили пересказать событие с конца. Те, кто говорил правду, с легкостью вспоминали детали. А вот лжецы путались и теряли нить рассказа. Такой тест легко использовать и в жизни - например, спросить: «А что было перед этим?» или «А потом что случилось?»

Слишком разговорчив - тоже повод насторожиться

Ложь не всегда прячется в недосказанности. Иногда ее выдают наоборот - излишние подробности и неуместное многословие. Некоторые люди, стремясь убедить вас (и себя заодно), начинают щедро украшать рассказ ненужными деталями, которые лишь распыляют внимание.

«Я опоздал, потому что на третьем перекрестке, прямо у той аптеки, где мы как-то брали таблетки от аллергии, загорелся красный...» - звучит убедительно, но избыточно.

Любопытно, что такие рассказчики чаще используют ненормативную лексику и говорят о себе в третьем лице - это тоже форма психологической отстраненности от сказанного.

Голос как лакмус

Иногда ложь можно… услышать. Вернее, заметить странности в голосе: он вдруг становится выше, ниже или приобретает нехарактерную окраску. Такие изменения часто связаны с эмоциями, которые сложно контролировать - тревогой, страхом, возбуждением. Интересно, что тон голоса может меняться по-разному в зависимости от культурного фона. Например, представители одних стран начинают говорить на более высоких нотах, а других - наоборот, снижают голос. Поэтому важно не только улавливать интонации, но и учитывать личные и культурные особенности человека.

Глаза действительно многое говорят - но не так, как вы думаете

Миф о том, что лжец обязательно отводит взгляд или смотрит влево, давно развенчан. Современные исследования показали: 70 процентов людей, говорящих неправду, смотрят в глаза собеседнику абсолютно спокойно. То есть уверенный взгляд теперь - вовсе не гарант честности. Впрочем, есть нюанс: если человек буквально «сверлит» вас глазами, словно проверяя, верите ли вы ему, - это уже повод насторожиться. Уверенный, но слишком контролируемый взгляд может быть частью манипулятивной стратегии.

Когда руки выдают больше, чем слова

Иногда ложь проявляется не в словах, а в жестах - точнее, в попытках их сдержать. Прикрывание рта рукой, затирание глаз, внезапно опущенные веки - все это может быть неосознанной реакцией на внутренний конфликт между правдой и тем, что вот-вот прозвучит. Экс-сотрудники разведки описывают это как инстинктивное желание скрыться, спрятать лицо, отгородиться от сказанного. Особенно подозрительно выглядит такая реакция, когда вопрос был простым и не требовал долгих раздумий - а жест появился неожиданно, словно подкорка мозга поняла: ложь вырвалась наружу.

Мелкие движения - громкие сигналы

Иногда человек начинает вертеть кольцо, чесать шею, поправлять рукава - и все это на фоне вполне спокойного разговора. Такие мелкие, но частые движения могут быть результатом физиологической тревоги. По данным экспертов, при стрессе тело перераспределяет кровь от конечностей к жизненно важным органам, что вызывает ощущение холода, онемения или зуда. А потому - подергивания, постукивания пальцами и прочие «успокаивающие» жесты. Вспомните ребенка, запершегося с печеньем за щекой: его пальцы тоже будут все время в движении.

Перевод стрелок - классика жанра

Никогда не недооценивайте силу указующего пальца. Как только в разговоре появляется прямое обвинение в адрес кого-то другого - будь то коллега, сосед или «этот ужасный интернет» - стоит задуматься. Особенно если до этого человек вел себя сдержанно, а затем внезапно вспыхнул и начал агрессивно указывать, кто виноват. Такой поворот может означать не только попытку отвлечь внимание, но и стремление снять с себя ответственность. Ложь редко любит оставаться в одиночестве - она тянет за собой других.

«Я отлично умею врать» - и этим все сказано

Иногда самые красноречивые признания звучат между делом - в форме шутки, бахвальства или «дружеского» хвастовства. Люди, заявляющие, что умеют хорошо лгать, как правило, действительно делают это чаще и увереннее. Исследование показало, что такие «профессионалы» предпочитают краткие, логично выстроенные и легко запоминающиеся истории. Их оружие - простота. Но как бы изящно ни была подана ложь, признание в умении лгать - это уже подсказка.