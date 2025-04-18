Тереза Дурова объяснила, почему театр важен для психики каждого

В интервью официальному сайту мэра Москвы народная артистка России Тереза Дурова рассказала, почему театр важен для психологии и ментальности.

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По ее словам, многолетняя деятельность в качестве художественного руководителя Театра Терезы Дуровой позволила ей собрать вокруг себя надежную команду талантливых актеров, которые уже много лет работают с ней.

«Я считаю, наш мир театра — без "кнопки", и мы очень важны для культуры, психологии, ментальности детей и вообще людей. Мы — единственные живые. Мы не кино, мы не интернет, мы — театр. Это только театр, и мы здесь и сейчас», — цитирует Дурову официальный сайт мэра Москвы.

Москва вновь станет центром театрального искусства для молодых актеров, педагогов и любителей сцены — в столице с 20 по 30 апреля пройдет Международный фестиваль дипломных спектаклей «Твой шанс | ГИТИС-фест».

С 15 марта в столице вступили в силу изменения в правилах посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры. Согласно нововведениям, билеты на концерты и спектакли теперь нужно приобретать по документам, удостоверяющим личность. Что теперь нужно для похода в театр или концерт — в материале «Вечерней Москвы».