Психолог объяснил, как правильно подходить к постановке целей

У каждой цели должны быть конкретность и измеримость. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Игонина.

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Она пояснила, что конкретика дает четкую цель, способы ее достижения и путь к результату. Психолог отметила, что поставленные задачи должны соответствовать имеющимся возможностям и обстоятельствам.

«‎Бывает так, что мечта перестает быть жизненно важной, но мы как бы автоматически продолжаем мечтать о том, что давно потеряло для нас смысл. Подумайте, точно ли вы еще планируете совершить путешествие вокруг света за 80 дней, как сильно хотели в детстве? Скорее, если вы так любите поездки, цель преобразовалась в проведение отпусков в разных уголках мира»‎, — отметила Игонина.

По ее мнению, каждая задача должна иметь четкие сроки выполнения — это помогает избежать «вечного» приближения к мечте и создания иллюзии деятельности. Необходимо сохранять темп, чтобы достичь цели, сообщает РИАМО.

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