Почему люди начали превращать все, что видят, в игрушки с помощью ИИ

Популярные блогеры и обычные пользователи массово начали постить на своих страницах изображения пластиковых кукольных коробок, в которых вместо Барби и Братц оказываются они сами. Реалистичные фигурки — это не новый модный мерч, хотя многие и хотели бы, чтобы он был. Превращать всё и вся в именные игрушки — новый нейросетевой тренд. Почему все помешались на генерации кукол и как сделать из своей фотки игрушечный набор, разбрался «Секрет».

© Секрет Фирмы

Что случилось

С тех пор, как в ChatGPT добавили возможность обработки и генерации изображений на основе загружаемых фото, соцсети то и дело будоражит очередная идея, что с этим можно сделать. Одни представляют себя в мирах Хаяо Миядзаки и делают фото в стиле Ghibli, другие превращают котиков в людей, а людей в котов.

Ещё один модный тренд, завирусившийся в соцсетях в первой половине апреля, — создание из своих фоток личного мерча в виде реалистичной экшен-фигурки, Funko POP (маленькие чиби-фигурки с большими головами от одноимённой компании) или человечков Lego.

Экшен-фигурка — статуэтки или куклы, обычно в виде актёров или их образов из различных фильмов, а также анимационных персонажей. В отличие от кукол, они обычно не двигаются и созданы не столько для игры, сколько для коллекционирования.

С наибольшим энтузиазмом за создание таких фигурок взялись, что нетипично, в профессиональной соцсети LinkedIn (недоступна в РФ), где в создании игрушечных наборов увидели яркую возможность для самопрезентации. Специалисты самых разных областей начали создавать нейрокоробки со своими фигурками и различными атрибутами, которые указывали бы на их профессию.

Трендом немедленно воспользовались маркетологи. Изображения игрушечных наборов с продукцией бренда появились в локальных соцсетях многих компаний, и лишь вопрос времени, когда с такими нейрокартинками выпустят полноценную рекламную кампанию.

В России не стали отставать от мировых трендов и начали создавать в нейросети наборы с чисто русским колоритом: игрушечные машинки класса «Буханка» и «Запорожец», куклы звёзд русской эстрады и политиков, наборы «Детство в 1990-х» и прочие смешные и ностальгические вещи.

Идея создать дизайн собственного мерча показалась интернет-пользователям настолько привлекательной, что некоторые всерьёз начали узнавать, где теперь можно сделать фигурку по созданному нейросетью эскизу. Увы, но тут одним 3D-принтером не отделаешься — для создания настолько реалистичных кукол понадобятся дополнительные материалы и ручная роспись.

Как создать собственную куклу-фигурку в ChatGPT

Вам потребуется зайти на сайт ChatGPT (недоступен с российских IP), войти или зарегистрироваться и убедиться, что у вас включена версия GPT 4o. Для бесплатных пользователей она сейчас включена по умолчанию, платные могут переключаться между версиями, но подписку не удастся оплатить с российской карты.

Далее откройте новый диалог с ботом и следуйте инструкции:

Шаг 1. Нажмите на «+» и загрузите желаемую фотографию с устройства.

Шаг 2. Напишите запрос на преобразование. Он может выглядеть, например, так:

Создай куклу по моему фото / Создай персонализированную экшен-фигурку с человеком на фотографии в прозрачной пластиковой блистерной упаковке. Фигурка должна быть в полный рост. Сохрани стиль одежды и позу / Измени стиль одежды на [стиль, цвет, детали], измени позу на [опишите]. (по желанию) Стиль куклы — [Barbie, Lego, Bratz, Funko POP и т. п.] Коробка должны быть [желаемого] цвета. В коробке рядом с фигуркой должны быть её аксессуары: [перечислить]. Наверху коробки добавь надпись [имя человека или название бренда в кавычках], а под ней — [должность или любая другая подпись в кавычках, если нужна].

Шаг 3. Нажмите на «Отправить» и подождите пару минут, пока идёт генерация изображения.

Шаг 4. Сохраните картинку, нажав на «Скачать» в правом верхнем углу картинки или через контекстное меню по клику на изображение правой кнопкой мыши.

В случае неудовлетворительного результата можно повторить попытку генерации, уточнив промпт. При этом желательно целиком копировать его, а не просто дописать уточнение комментарием.

Например, при попытке создать куклу Екатерины Мизулиной ChatGPT решил, что её длинные ноги не должны сдерживаться рамками коробки. После просьбы «повторить генерацию, но сделать так, чтобы ноги фигурки полностью помещались внутри коробки», нейросеть, нисколько не смутившись, «архивировала» фигурку, скукожив её и прибавив с десяток лет. И, кстати, ноги всё равно торчат.

«Секрет» также пофантазировал, как могли бы выглядеть мерч-фигурки других известных российских знаменитостей. В целом с задачей нейросеть справляется скорее успешно, хотя лучше использовать фотографии в полный рост для соблюдения пропорций.

© Секрет Фирмы

© Секрет Фирмы

© Секрет Фирмы

© Секрет Фирмы

© Секрет Фирмы

Учтите, что для бесплатных пользователей ChatGPT доступно лишь 3 генерации в день и есть ограничение на количество загружаемых фотографий. Платная подписка увеличивает этот лимит до 50 генераций. После исчерпания лимита нейросеть переходит на более раннюю версию, у которой с генерацией и обработкой всё намного хуже.

Где анимировать картинки с куклами

Если вам уже попадались подобные генерации в ленте соцсетей, вы могли заметить, что иногда пользователи выкладывают целые видео, где их кукол держат, вертят в руках и всячески демонстрируют. Увы, это тоже не реальные съёмки реальных кукол, а результат работы нейросетей.

ChatGPT пока не умеет самостоятельно анимировать изображения, но с этим неплохо справляются другие нейросети, заточенные на генерацию видео.

Например, бесплатно это можно сделать в нейросетях Hailuo, Wan, или Kling, выбрав функцию Image to Video или прописав запрос текстом в чате. Также хорошо справляются с задачей RunWay, Luma, Genmo, Pixverse, но там придётся приобрести подписку или токены.