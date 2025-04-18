Психолог объяснил, когда домоседство может быть тревожным симптомом

В современном мире все больше людей предпочитают проводить время в четырех стенах. Для некоторых кратковременное затворничество — способ восстановить силы, для других — серьезная психологическая проблема. Клинический психолог Татьяна Чернякова в беседе с «Узнай.ру» рассказала, где проходит грань между здоровой потребностью в уединении и тревожным состоянием.

© unsplash

По словам эксперта, есть несколько причин, по которым человек может избегать выхода из дома. Первая из них — естественная потребность в отдыхе. После периода активной социальной жизни организму требуется время на восстановление.

Второе: перегруженная нервная система. Особенно это касается чувствительных людей, которые остро реагируют на внешние раздражители — шум, толпу, избыток визуальной информации.

Нежелание выходить из дома может также говорить о скрытой тревожности. Человек может ее не осознавать, но избегать любых ситуаций, где хоть что-то может пойти нет так.

«Если человек осознанно выбирает оставаться дома, отдыхает, читает, восстанавливается — это нормально. Если же это ощущается как ловушка, из которой нет сил выбраться, тогда уже стоит начать принимать действия», — отметила Чернякова.

Психолог предупредила, что, если к нежеланию выходить из дома добавляются апатия, потеря интереса к жизни и снижение энергии, это может свидетельствовать о развитии депрессии. Особенно тревожными являются случаи, когда домоседство становится следствием психологических травм или длительного периода нестабильности.

Длительное затворничество не проходит бесследно для психического здоровья: снижается мотивация и самооценка, усиливается тревожность, исчезает спонтанность в поведении, появляется чувство вины за «непродуктивность».

Ранее «ГлагоL» сообщал об исследованиях, которые подтвердили, что наибольшую продуктивность показывают люди, которые чаще других отдыхают. И речь идет не о длительных туристических поездках, а рутинной и повседневной жизни, например, о наблюдении за природой.