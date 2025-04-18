Что такое смол-ток и как ему научиться

Разбираемся с экспертом по бизнес-этикету.

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Смол-ток (small talk) — учтивый «маленький разговор» на отвлечённую тему. Эта светская беседа является социальным клеем в общении. По сути, без него можно и познакомиться, и провести деловые переговоры, и в гости сходить – но это будет довольно сухо, неловко и малоэффективно.

«С грамотно выстроенным смол-током любая коммуникация становится легче, комфортнее и эффективнее», — Татьяна Баранова, эксперт по бизнес-этикету.

Смол-ток поможет:

настроить собеседника на нужный лад;

составить первое представление о собеседнике;

завести новое знакомство;

создать благоприятную психологическую атмосферу;

продемонстрировать дружелюбие;

скоротать время.

Темы для смол-тока

Давайте рассмотрим темы, которые позволят завязать непринуждённую беседу даже с незнакомым человеком.

Погода

Как правило, большинство людей при мысли о смол-токе сразу представляют разговор о погоде. Это один из самых распространённых и относительно безопасных вариантов ведения таких бесед. Нюанс только в том, что для жителей других стран, например, британцев, эта тема привычна, абсолютно нейтральна и к тому же полезна (английский собеседник в этот момент считывает «социальный код»), а для русских такой разговор может показаться пустой болтовнёй.

Это не значит, что нельзя начинать эти разговоры с темы погоды. Просто лучше сделать это оригинально. Вдруг вы недавно вернулись из тех мест, где погода сейчас совершенно иная? В такой ситуации разговор о природе и климате может стать интереснее и перетечь в тему путешествий. Дело в том, что хороший рассказчик даже из поездки в другую часть города сложит вовлекающую в беседу историю.

Новости

Можно попробовать завести короткий разговор о новостях и новинках из мира технологий, искусства, культуры. При этом важно быть тактичным и всё время сверяться с реакцией визави: откликается ли ему эта тема, готов ли он с энтузиазмом продолжать её обсуждать.

Общеизвестные темы

События, которые окружают самих собеседников и одинаково актуальны для них, являются вполне безопасными темами для смол-тока. Например, вот-вот закончатся работы по благоустройству ближайшего городского парка или в отрасли общих знакомых приняли новый закон.

Комплименты

Для настраивания личного контакта лучше всего работает уместное и грамотное использование комплимента в адрес собеседника. При этом здесь важны деликатность и корректность. Если начать с грубой лести или заискивания, то разговоры могут быстро сойти на нет.

Лучше вежливо обратить внимание на необычный аксессуар человека, это может помочь начать беседу. Допустим, у девушки оригинальная яркая брошь, которой можно не только восхититься, но и поинтересоваться, не ручная ли это работа – вдруг она сама создала такой креативный аксессуар.

Личные вопросы в пределах этики

Если разговор складывается удачно, приемлемо обсудить темы более частного характера в рамках вопросов этики, конечно. Это может оказаться полезным. Например, если выяснится, что оба собеседника родом из одного города или учились в одной альма-матер, работали в одной сфере или увлекаются одним хобби.

Люди склонны больше доверять тем, кто имеет с ними много общего. Выстраивать дальнейшую коммуникацию будет легче. И в целом проявление интереса к визави, вероятно, будет ему льстить, если опять же не забывать о границах личной жизни.

Использование смол-тока в разных ситуациях

На работе

Смол-ток обязательно пригодится на работе при общении с сотрудниками, деловыми партнёрами, клиентами. Можно начать разговор с коллегой на офисной кухне на тему предпочтения чая или кофе.Такая беседа вряд ли станет обременительной, но зато даст возможность узнать коллегу получше и заодно продемонстрировать дружелюбие, поддержать психологически комфортный климат в коллективе.

С деловым партнёром или клиентом тоже необязательно сразу после приветствия переходить непосредственно к делу (если ситуация это позволяет). Всегда можно спросить, как добрались, легко ли нашли место встречи и так далее. Договорённость произойдёт легче с налаженной коммуникацией.

На вечеринке

В гостях или на вечеринке смол-ток тоже может выручить: кажется не слишком уместным протягивать визитную карточку и выдавать базовую информацию о себе, но вполне приемлемо начать с того, что окружающее пространство отлично украшено, играет замечательная музыка, очень красивые и нарядные гости. Собеседник, если настроен на разговор, непременно подхватит тему.

Кроме того, можно спросить о знакомстве с хозяевами или организаторами мероприятия и рассказать о своей собственной связи с ними. Можно поинтересоваться у нового знакомого, бывал ли он здесь ранее, и рассказать о своём опыте.

В транспорте

Даже в транспорте или в очереди может пригодиться смол-ток. Не факт, что пассажир на соседнем кресле в самолёте окажется очень разговорчивым, но попробовать завести лёгкий диалог всё же можно. Порой такие случайные встречи меняют всю жизнь!

В социальных сетях

Смол-ток можно вести не только в жизни, но в онлайн-пространстве. В соцсетях можно восхититься фотографией собеседника или задать вопрос о том, где она сделана, что это за необычное место. Это запросто может дать толчок к развитию отношений.

Как вести смол-ток: ключевые принципы

Слушайте

При ведении смол-тока важно помнить, что это не монолог с единоличным рассказом о себе. Важно прислушиваться к собеседнику, к тому, что он рассказывает, вовремя корректировать направление беседы, поворачивая её в нужное русло. Смол-ток должен быть интересен всем участникам.

Задавайте открытые вопросы

Для поддержания беседы полезно называть человека по имени и задавать вопросы. Причём по возможности открытые – то есть те, на которые собеседник может дать расширенный ответ, а не просто «да» или «нет». Людям льстит внимание – как правило, они с удовольствием делятся своим мнением или опытом, если их об этом просят.

Позитивный настрой

При этом важно помнить, что смол-ток – это не глубинная дискуссия с детальной проработкой позиций сторон. Это позитивная беседа, которая ведётся с вниманием к собеседнику, доброжелательной улыбкой и сохранением зрительного контакта, при старательном исключении спорных тем. Здесь не место жалобам, претензиям или недовольству.

Примерные фразы для начала разговора

Начало беседы может быть с одной стороны простым, с другой — эффективным: «Мы вчера сходили в кино и посмотрели долгожданный фильм. Остались очень довольны. А вы смотрели эту картину? Или вы в целом предпочитаете другой вид досуга?» Найдите общую тему с человеком, с которым хотите выстроить коммуникацию, и действуйте.

Точно так же можно выстраивать смол-ток о том, что происходит в мире искусства: театр, музыка, литература и другое.

Темы-табу

Разговоры с незнакомцами лучше не заводить на следующие темы:

личная жизнь (если собеседник сам не раскрывает эту тему, то не стоит нарушать его личных границ – сюда же относятся расспросы про возраст, национальную принадлежность и так далее);

деньги (неуместны и бестактны вопросы о стоимости вещей или затратах на образ жизни собеседника, как и расспросы о его доходах);

здоровье (эта тема именно в формате светской беседы кажется не слишком уместной – под табу также попадают жалобы на здоровье, обсуждение деталей лечения и рассказы о диетах или аллергиях);

религия (слишком тонкая и чувствительная тема);

политика (слишком спорная и потенциально конфликтная тема).

Смол-ток и искусство общения

Психологические аспекты

Смол-ток помогает в разных жизненных ситуациях. Например, с точки зрения межличностных коммуникаций небольшая светская беседа может помочь:

Роль смол-тока в построении карьеры

Зачем использовать смол-ток на работе? Если есть цель установить и наладить как можно больше ценных связей и деловых знакомств, то он незаменим. Люди любят приятных собеседников, с которыми сами чувствуют себя комфортно. А умение буквально за несколько минут разговора показать себя с наилучшей стороны, заинтересовать и помочь визави раскрыться в самом выгодном свете – это фактически основа нетворкинга.

Переговорный процесс в деловой среде также выстраивается легче, если уметь находить с людьми общий язык с самого начала встречи, задавать предстоящей коммуникации верную тональность, настраивать своих собеседников на нужный лад.

Например, в переговорной комнате на текущий момент собрались ещё не все участники встречи. Присутствующие в ожидании остальных могут напряжённо молчать, но, скорее всего, будут только рады, если кто-нибудь начнёт уместный смол-ток.

Допустим, в таком ключе: «Коллеги, пока не все собрались, хочу поделиться: вчера прочёл интересную статью в деловом издании/принимал участие в бизнес-конференции/общался с известным профессионалом из нашей сферы – почерпнул вот такую любопытную мысль. Что скажете? Вам тоже это откликается? Сталкивались с такими идеями?»

Разговор получится и не слишком поверхностным (как о погоде), но и не переходящим на этом этапе в непосредственное обсуждение основных бизнес-вопросов, ради которых встреча и была организована.

В целом плетение кружева светских бесед нарабатывается с опытом: чем чаще мы практикуемся, тем легче, элегантнее и естественнее у нас это получается. К тому же полезно помнить, что большинству людей бывает довольно сложно только инициировать смол-ток, а вот поддержать его готов почти каждый. То есть если взять на себя не самую непростую часть – подойти и заговорить первым, то можно заметить, что большинство людей будут только признательны и с удовольствием присоединятся к беседе.

Не стоит ни тушеваться, ни переживать. Даже если собеседник не проявил заинтересованности в разговоре, это вовсе не означает, что нужно прекратить попытки заводить смол-ток. Возможно, именно сейчас именно у этого человека просто болит зуб или мысли заняты чем-то другим. Ничего личного. С другим человеком или с другими темами для разговора беседа может выстроиться в прекрасном ключе.

И, конечно же, для того, чтобы быть хорошим собеседником, важно постоянно развиваться, читать, смотреть или слушать что-то полезное и любопытное – что-то, чем можно будет поделиться с другими при удачно сложившихся обстоятельствах. Если говорить не банальности, а поистине интересные, при этом уместные и ценные вещи, то можно быстро приобрести репутацию блестящего и желанного собеседника, к чьему обществу стремятся, с кем хотят познакомиться или начать отношения – как деловые, так и личные.