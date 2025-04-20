Психолог рассказала, каким бывает женский абьюз

Обычно когда речь заходит об абьюзе или тирании в семье, имеются в виду представители сильного пола. Множество пособий учат женщин, с какими мужчинами ни в коем случае не стоит связывать свою жизнь. А вот в отношении слабого пола на эту тему говорить как-то не принято. От каких женщин стоит держаться подальше? Об этом мы говорим с кризисным психологом Натальей Рачковской.

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Слабая сторона

– Насколько абьюз сам по себе свойственен представительницам слабого пола?

– По статистике, мужчин-абьюзеров больше, чем женщин, причём примерно в четыре раза. Во-первых, мужчины в принципе более склонны к агрессии, это такие врождённые особенности. Во-вторых, мальчиков воспитывают обычно более агрессивными, менее эмпатичными, их реже учат сдерживать свои порывы, которые у них и так сильнее, чем у женщин. Подрался – ну мальчишки, что с них возьмёшь. А вот если девочки подрались – ну как же так, вы же девочки.

– Какие виды женского абьюза существуют?

– В принципе всё те же самые, что и мужского. Это может быть и физическое насилие, и эмоциональное, и материальное, и сексуальное. Но у женщин чаще всего встречается эмоциональный абьюз, поскольку мужчины в силу гендерной социализации могут позволить себе быть более агрессивными, а женщины вынуждены сдерживать свои агрессивные порывы и подавать их завуалированно.

Поэтому чаще всего женщины прибегают к эмоциональному насилию. Это какая-то манипуляция разными чувствами. Манипуляция на чувстве вины, на чувстве долга. Ещё один вид эмоционального насилия – это обесценивание, контроль над близкими людьми.

Также со стороны женщин часто встречаются экономический абьюз – когда один из партнёров полностью контролирует финансы другого.

Газлайтинг тоже чаще свойственен женщинам. Это когда человек подменяет понятие, выдаёт чёрное за белое. Например, женщина своего мужчину назвала дураком. Он обиделся, а она: «А что я такого сказала? Я тебя не называла дураком». То есть мы говорим, что не было того, что было, и наоборот.

И ещё, наверное, когда мы говорим про женский абьюз, очень важно сказать про насилие над детьми. Мужчины всё-таки реже свою агрессию направляют на детей.

Во все тяжкие

– А в чём тогда корни такого поведения у женщин?

– Корни такого поведения, в общем-то, и у мужчин, и у женщин одинаковы. Есть какие-то врождённые особенности, которые могут передаваться, например, по наследству, но всё-таки существенную роль играют воспитание и та культурная среда, в которой человек растёт. Допустим, девочку мама с детства учила, что мужчину нужно доить. Понятно, что, вырастая, такая женщина будет искать мужчину, с которого она может материально что-то поиметь. При этом даже не обязательно, что она плохой человек. Но в отношениях с мужчиной у неё будет присутствовать материальный абьюз. Или, например, девочка с детства наблюдает, как мама папу оскорбляет, унижает, папа отвечает тем же самым. И она переносит это потом и в свои взрослые отношения. Ну и среда, конечно, тоже влияет. Человек растёт, например, в каком-то неблагополучном районе, где большинство конфликтов решается через скандалы и драки. Соответственно, он будет вести себя точно так же. И, конечно, очень большое значение имеет воспитание – насколько мы учим ребёнка любить, быть эмпатичным, хорошо, по-доброму относиться в целом к людям. Когда родители ребёнка любят, поддерживают, хорошо к нему относятся, у ребёнка формируется эта способность. А если родители сами этого не дают, то довольно часто способность любить просто не формируется и вырастает потенциальный насильник – неважно, какого пола.

– В списке неблагонадёжных мужчин обязательно значатся бабники и пьяницы. Женщины в меньшей степени склонны к таким порокам?

– Ну, на самом деле я не знаю, какая здесь статистика. Наверное, пьяниц и не способных хранить верность мужчин всё-таки больше. Потому что для них это как будто бы более социально приемлемое поведение. Но, конечно же, есть и женщины, которые склонны к этим порокам. Просто женщины либо к этому реже прибегают из-за страха осуждения, либо они это как-то более тщательно скрывают.

– Кто вообще больше склонен к манипуляциям в семейной жизни – мужчина или женщина?

– Возвращаясь к тому, что я сказала раньше, мужчины всё-таки больше склонны к открытой агрессии, к физической агрессии, к эмоциональному насилию, но открытому. Он может обзывать, оскорблять, угрожать. А женщина в силу, опять же, гендерной социализации склонна к более скрытому, более тихому насилию.

А манипуляции как раз и относятся больше к скрытому насилию, поэтому, конечно, больше их используют женщины. Но и мужчины-абьюзеры тоже вполне себе манипулируют, не гнушаются этим.

– Как противостоять абьюзу или манипуляции жены?

– Здесь рекомендации такие же, в принципе, как и в любой ситуации с семейным насилием. Первое, что стоит сделать, это назвать вещи своими именами и поговорить с близким человеком о том, что это ненормально. Объяснить, что вы из-за этого чувствуете себя униженным, виноватым и т.д., и попросить больше так не делать. И если это привычка, усвоенная из семьи, и в целом женщина стремится, чтобы её муж чувствовал себя комфортно, она постарается измениться.

Если же это не сработает, значит, вы имеете дело с человеком, склонным к насилию. И противостоять этому невозможно, потому что такой человек будет искать и находить новые способы насилия. Даже если с каким-то конкретным вариантом удастся справиться, то обязательно сразу же найдётся что-то ещё. И в этом случае с таким человеком нужно разрывать отношения.

Сигналы тревоги

– Насколько вообще возможно исправить «трудную» жену?

– Всё зависит от того, почему она «трудная». Если это семья, среда повлияла на какие-то её не очень правильные представления о семейной жизни, тогда, конечно, это можно исправить. Если же это личностная особенность, её исправить, к сожалению, нельзя.

– Как распознать на стадии ухаживания, что от этой женщины надо держаться подальше?

– В целом, наверное, такой универсальный момент, на который стоит обращать внимание, – это уважительное отношение к другому человеку. На мой взгляд, деструктивные женщины как раз довольно часто ведут себя на первых этапах неуважительно к мужчинам. Они, например, могут пропадать из общения, как будто бы мужчине это больше нужно. Вести себя так, что их надо всё время уговаривать на свидание, как будто бы им это, опять же, не нужно. Материальное использование на первом этапе тоже может служить неблагополучным сигналом. С одной стороны, понятно, что у нас принято, чтобы мужчина платил на свидании, в кафе и так далее. Но ведь не обязательно предлагать мужчине пойти в самый дорогой ресторан и скупить там полменю? Выпрашивание дорогих подарков, требование, чтобы мужчина постоянно тратился – это тоже из разряда попытки развести на бабки. Понятное дело, что если женщина сама хорошо зарабатывает, то привыкла к определённому уровню, который, кстати, и сама способна обеспечивать. А вот если она работает на какой-то обычной работе, но при этом у неё повышенные материальные запросы, это, скорее всего, говорит о намерении использовать мужчину. А намерение использовать – это всегда как бы шажок в сторону насилия.

– А какой тип мужчин чаще всего становится жертвой женского абьюза?